Este miércoles 18 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina reflejan diversas realidades económicas que afectan a los ciudadanos. El **dólar oficial** se establece con una compra de **$1.530** y una venta de **$1.580**, valores actualizados a las 15:00. Este dólar es el que rige para operaciones con el gobierno y las entidades financieras dentro del circuito oficial.

Sin embargo, la situación del dólar blue es distinta. A las 17:58, su cotización es de **$1.610** para la compra y **$1.630** para la venta. Este tipo de cambio se refleja en el mercado informal y suele ser más alto que el oficial, generando interés entre quienes buscan hacerse de dólares en efectivo.

Además, hay otros tipos de cambios como el dólar CCL (Contado con Liquidación), que se establece en **$1.716** tanto en compra como en venta, obteniendo su última actualización también a las 17:58. Este mecanismo se utiliza principalmente para mover capitales al exterior, lo que lo convierte en una opción utilizada por inversores y empresas.

El dólar mayorista, a su vez, se posiciona con una compra de **$1.550** y venta de **$1.559**, actualizándose a las 14:57. La cotización en este segmento es esencial para determinar los precios en el mercado formal.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra en **$1.711.87** para compra y **$1.714.59** para venta, también reflejando la tendencia de precios a través de este canal no regulado.

Finalmente, la cotización del dólar tarjeta puede llegar a ser la más elevada, con un valor de **$1.989** para la compra y **$2.054** para la venta, teniendo en cuenta los impuestos que se aplican al consumo en el exterior, actualizándose a las 15:00.

Estos valores del dólar son un termómetro del clima económico del país, marcados por la incertidumbre política, económica y las expectativas sobre futuras medidas. Factores como las decisiones del gobierno sobre tipo de cambio, la inflación y la situación internacional influyen directamente en las cotizaciones del dólar, impactando en la vida diaria de los argentinos que deben lidiar con un escenario de precios en constante cambio.