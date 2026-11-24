Este martes 24 de noviembre, las distintas cotizaciones del dólar en Argentina muestran una clara diferencia que repercute en la vida diaria de los ciudadanos. En primer lugar, el dólar oficial se cotiza en 1.565 pesos para la compra y 1.615 pesos para la venta, según datos actualizados a las 15:00.

Por otro lado, el dólar blue, cuya compra se establece en 1.670 pesos y la venta en 1.690 pesos, ha registrado un leve aumento respecto a días anteriores, reflejando la incertidumbre económica que se vive en el país.

En cuanto a otras modalidades, como el dólar bolsa (a través de la compra de acciones en el mercado argentino) se posiciona en 1.683.7 pesos para la compra y 1.685.2 pesos para la venta. Mientras tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) se ofrece a 1.786 pesos tanto en la compra como en la venta.

El dólar mayorista, que es fundamental para las operaciones comerciales, muestra precios de 1.584 pesos para la compra y 1.593 pesos para la venta, actualizados a las 14:40.

Además, el mercado de criptomonedas ha demostrado su presencia en el ámbito cambiario, con un dólar cripto que se encuentra en 1.777.45 pesos para la compra y 1.784.7 pesos para la venta. Esta opción ha ganado popularidad entre los inversores que buscan alternativas en un entorno económico volátil.

Por último, es relevante mencionar el dólar tarjeta, que se sitúa en 2.034.5 pesos para la compra y 2.099.5 pesos para la venta. Este valor ha aumentado en consecuencia con las tasas adicionales aplicadas a las compras realizadas en el exterior.

La diferencia entre el mercado oficial y el blue continúa siendo un aspecto crucial en la economía argentina. La brecha cambiaria puede reflejar la situación política, las expectativas sobre la inflación y la oferta y demanda de dólares en el mercado negro. También, factores como la regulación estatal y las políticas cambiarias influyen en el comportamiento del dólar.