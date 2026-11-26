La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), tras aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. La iniciativa, considerada prioritaria por el presidente Javier Milei, obtuvo 141 votos afirmativos y 99 abstenciones.

Los legisladores de la oposición optaron por abstenerse en lugar de votar en contra para evitar que el oficialismo pudiera insistir con la versión original del proyecto, que había obtenido media sanción el pasado 26 de agosto.

La Libertad Avanza había negociado con sus aliados la posibilidad de recuperar aquella redacción, que exigía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para remover a los directores de la autoridad monetaria.

Sin embargo, prevalecieron los cambios introducidos por el Senado el 24 de septiembre, que establecen una mayoría absoluta para la remoción de funcionarios del BCRA y reservan esa facultad exclusivamente a la Cámara alta.

La nueva normativa establece como mandato único del Banco Central la preservación del valor de la moneda y consagra el principio de "emisión cero", con la prohibición de financiar al Tesoro.

De esta manera, elimina la multiplicidad de objetivos incorporados a la Carta Orgánica mediante la Ley 26.739, sancionada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La reforma prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la adquisición de títulos públicos en el mercado primario.

También elimina entre las atribuciones del directorio la posibilidad de orientar el crédito hacia determinados sectores y establecer políticas crediticias diferenciadas, funciones que el Gobierno considera propias de la banca de fomento.

Uno de los objetivos de Milei es garantizar la independencia del organismo frente a eventuales cambios de signo político en el Gobierno e impedir que futuras administraciones recurran nuevamente a la emisión monetaria para financiar el gasto público.

La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, recordó que, en 1992, el entonces presidente Carlos Menem vetó una modificación de la Carta Orgánica que, según consideró, era similar a la impulsada por la actual gestión. Además, advirtió que con la nueva normativa "se pueden usar las reservas como garantía para endeudar al Banco Central y eso pone en riesgo a los argentinos".

El radical correntino Diógenes González respaldó la iniciativa, aunque reconoció que hubiera preferido mantener la exigencia de los dos tercios para la remoción de directores. "Cuidarnos de la inflación es la manera de cuidar a los sectores populares. Este no es el mejor proyecto, pero sí el posible", sostuvo.

Por su parte, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, cuestionó la posibilidad de utilizar las reservas como garantía para el endeudamiento externo y criticó al presidente del BCRA, Santiago Bausili. "No se plantea una independencia del Banco Central. Buscan blindar al capital financiero", afirmó.

En la misma línea, la diputada Romina Del Plá consideró que la reforma "profundiza la orientación de que el Banco Central esté disponible para el gran capital financiero y no para las necesidades sociales".