Dádivas: citan a audiencia a un abogado por un "pasamanos" de dólares

FOTO: Díaz, en la audiencia en la que se generó el conflicto. Gentileza Versión Rosar

La potente investigación penal que derivó en la caída del -ahora ex- juez federal Marcelo Bailaque y del ex AFIP Carlos Vaudagna sumará este miércoles un nuevo capítulo: la formalización de un caso penal contra el abogado Emiliano Díaz.

Díaz quedó involucrado en la presentación u ofrecimiento de dádivas a un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando en mayo pasado fue el defensor técnico del empresario Fernando Whpei en una audiencia oral y pública.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al finalizar, y cuando el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz había ordenado la prisión preventiva de su cliente, tanto Díaz como el financista se acercaron con dinero al custodio que lo iba a acompañar para el traslado a un penal y, según él transmitió, le ofrecieron dinero junto a un mensaje para el magistrado; lo hicieron con -visibles- dólares en la mano.

Fue Rodrigues Da Cruz quien formalizó la denuncia por dichos del efectivo. Así quedó asentado: "En momentos en que procedía a ingresar al tribunal donde cumplo funciones, el cabo 1° L.M., se me acercó y manifestó: «Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera», a lo cual le respondí que «no entendía lo qué me estaba diciendo», y ante ello el citado agregó «que el otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero»".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El juez venía de tomar la decisión de ordenar la prisión preventiva de Bailaque y, ante una eventual maniobra para complicarlo o recursarlo, los fiscales avanzaron primero sobre la pista del policía y lo allanaron. Finalmente, no quedó involucrado y se aclaró que fue una maniobra con el abogado Emiliano Díaz en el centro de la escena.

Por eso, los fiscales del Ministerio Público Fiscal, representados en el caso por Javier Arzubi Calvo y Soledad García, lo citaron a audiencia para formalizar la acusación en su contra, lo que sería el equivalente a una imputación en el fuero provincial. Se realizará este miércoles a las 10.30 ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros.

Las fuentes consultadas aseguraron que hay poco margen de acción para Vera Barros en cuanto a aceptar o no el planteo del Ministerio Público: el "pasamanos" de billetes -dólares- entre los bolsillos de los abrigos quedaron registrados en las cámaras de alta definición de los Tribunales Federales de Oroño al 900.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cabe destacar que Fernando Whpei, que ya cumple domiciliaria, será imputado a junto a Díaz.

Respecto del abogado, el delito no supone un pedido de prisión preventiva, aunque sí podrían debatirse otras medidas cautelares en su contra. No tiene antecedentes penales ni pudo aún brindar una versión del hecho. Justamente, la audiencia será una oportunidad para defenderse.

Tras el hecho, Whpei cambió a Díaz como abogado y designó a Renzo Biga. El letrado desvinculado -Díaz- quedó además bajo sospecha de haber "filtrado" que el empresario consideró presentarse como colaborador.