El último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) correspondiente a octubre de 2026 volvió a mostrar que la construcción no encuentra un techo claro para sus costos.

En el aglomerado Gran Rosario, el metro cuadrado alcanzó los $1.037.187,41, con una variación mensual del 1,5%. En Gran Santa Fe, el valor llegó a $1.048.942,54, registrando un incremento del 1,7% respecto a septiembre.

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Más allá del dato puntual, los números interanuales y acumulados confirman una tendencia firme: en Rosario, la suba respecto a octubre de 2025 fue del 24,8%, mientras que en Santa Fe llegó al 25,6%. En lo que va del año, el acumulado se ubica en 21,8% y 22,3% respectivamente.

Más allá de la obra

El costo de la construcción no es un dato que solo interese a arquitectos o desarrolladores. Funciona como un termómetro de la economía real porque condensa varias señales al mismo tiempo: la evolución de los insumos industriales, el pulso del empleo formal, el impacto de la logística y, en última instancia, la presión inflacionaria que atraviesa toda la cadena productiva.

Cuando este indicador sube de forma sostenida, lo que está mostrando es que los costos de producir bienes físicos —desde un ladrillo hasta una instalación eléctrica— siguen escalando, y eso tarde o temprano se traslada al resto de la economía.

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En octubre, esa presión se explicó por dos frentes. Por un lado, los Materiales subieron un 1,4% en Rosario y un 1,8% en Santa Fe. Por el otro, la Mano de obra avanzó un 1,8% en ambos aglomerados, producto del acuerdo salarial de la Uocra.

Esa combinación —insumos más caros y salarios en alza— define el costo de inversión: para los desarrolladores, el metro cuadrado marca la viabilidad de un proyecto; para las familias, la distancia entre el sueño de la casa propia y la realidad del mercado.

El acumulado anual cercano al 22% en ambas ciudades implica que construir hoy cuesta, en promedio, casi un cuarto más que a fines del año pasado. Dentro de los insumos, el ladrillo común fue el que más subió en Santa Fe (6,4%), mientras que en Rosario los mayores incrementos se dieron en maderas (3,5%) y pisos y revestimientos (3,3%).

Leídos en conjunto, estos datos confirman que la construcción sigue siendo uno de los sectores donde la inflación se siente con fuerza, y que su evolución será clave para entender el pulso económico de la provincia en los próximos meses.