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Con fuertes cruces entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2027
Lo hacen en el marco de una maratónica sesión con múltiples temas. La discusión se enmarca en un clima de tensiones por el financiamiento universitario y discapacidad.
26/11/2026 | 18:45Redacción Cadena 3
FOTO: La Cámara baja tiene este jueves una maratónica sesión.
La Cámara de Diputados alcanzó este jueves al mediodía el quórum reglamentario y sesiona en el marco de una jornada maratónica, donde el plato fuerte será la votación del proyecto de Presupuesto 2027.
El temario de la sesión especial incluye, además, todas las iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento la semana pasada, a excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, destacándose especialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya fue convertido en ley.
Se espera una sesión de entre 13 y 16 horas, donde la discusión del Presupuesto insumiría cerca de ocho horas de debate.
También se votará la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Ley 26.827, que cuenta con media sanción del Senado), los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercosur, la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, la instauración del “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown” para el 3 de marzo de cada año, y el marco regulatorio para pymes.
La sesión comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento reciente de la ex diputada nacional Patricia Walsh y siguió con otro homenaje por el aniversario del hundimiento trágico del submarino Ara San Juan.
Lectura rápida
¿Qué se votará en la sesión de la Cámara de Diputados? Se votará el proyecto de Presupuesto 2027 y otras iniciativas, incluyendo la designación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
¿Quiénes son los protagonistas de esta sesión? La Cámara de Diputados y los integrantes del Senado que aprobaron la Ley 26.827.
¿Cuándo se lleva a cabo esta sesión? La sesión se realiza este jueves al mediodía.
¿Dónde tiene lugar la sesión? En la Cámara de Diputados de Argentina.
¿Por qué es importante esta sesión? Es importante por la votación del Presupuesto 2027 y otras reformas significativas para el país.