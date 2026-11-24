FOTO: El consumo sigue afectado por la caída de la actividad económica.

La actividad económica cayó 1,2% en el tercer trimestre del año frente al mismo trimestre del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, en los primeros nueve meses del año, la expansión económica arroja una variación positiva del 1%.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, cinco de los quince sectores que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registraron aumentos interanuales. Se destacaron los avances de Explotación de minas y canteras (11,1%), Electricidad, gas y agua (4%) y Construcción (3,5%).

Entre los tres rubros le sumaron 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del indicador.

Del otro lado quedaron las caídas de los otros diez sectores económicos, entre los que se destacó la contracción de Pesca (-48,6%).

"La cuestión de fondo es que, si bien la economía crecería en 2026, lo hará a un ritmo sustancialmente inferior al esperado a comienzos de año. El Top 10 de analistas del REM pasó de proyectar un crecimiento del 3,3% en diciembre de 2025 a apenas un 0,7% en octubre", comentó Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad.

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#DatoINDEC La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre de 2026 y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada https://t.co/G2GfQEIalq https://t.co/YNKlnSRjZ2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 24, 2026

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La economía, en recesión

Respecto de la medición desestacionalizada, la actividad económica subió apenas 1,1% en septiembre, por lo que técnicamente la Argentina entró en una recesión.

Esto se da cuando la economía de un país registra caídas desestacionalizadas durante dos trimestres consecutivos. Distintos economistas sostenían que, para evitar este escenario, la economía debía crecer, al menos, un 8% en septiembre.

En el segundo trimestre de 2026, el producto interno bruto (PIB) arrojó una caída del 0,6%. Para la medición del tercero, julio tuvo una marcada merma del 2,9%, mientras que agosto rebotó levemente un 0,1%, por lo que la expansión de septiembre no será suficiente para evitar que la economía entre en recesión.

Beltramo proyectó que la contracción del tercer trimestre sería del 1,8%: "Es menor a la prevista por los analistas del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) de octubre, que estimaban una caída del PIB del 2,3%. A su vez, el repunte de septiembre constituye una señal alentadora de cara al cuarto trimestre, para el cual los analistas proyectan una recuperación del 2%", dijo ante esta agencia.

El Gobierno sostiene que habrá que esperar hasta diciembre

Si bien el dato de septiembre no alcanza para remontar el tercer trimestre, el Gobierno sostiene que, hasta que no se publique el dato del PIB de ese período, no se puede confirmar la recesión técnica.

"No podemos confirmar que haya recesión técnica. Vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber si se confirma o no", dijo el vocero presidencial Adrián Ravier.

A su vez, afirmó que el EMAE solamente es un indicador y que, para conocer si se entró o no en una recesión, hay que esperar el dato del PIB. "El EMAE subestima a la economía informal", dijo.

En tanto, Luis Caputo, ministro de Economía, celebró el dato desestacionalizado de septiembre en sus redes, donde mencionó los principales puntos del EMAE.