En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Nva. Chicago vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia vs. Atl.Tucumán

La Plata

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Bullrich denunció maniobras de inteligencia rusa por los audios de Karina Milei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alerta sobre la filtración de audios de Karina Milei, vinculando el hecho a servicios de inteligencia rusos y a una ofensiva para desestabilizar al Gobierno.

01/09/2025 | 16:51Redacción Cadena 3

FOTO: Bullrich por los audios de Karina: "Denunciamos maniobras de inteligencia rusa"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por el hecho y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".

Según supo Noticias Argentinas, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como "algo inédito e increíble" que pone al país en una "situación de indefensión". Bullrich afirmó que se trata de una "impresionante maniobra de inteligencia" y se comprometió a "trabajar a fondo" para esclarecerla.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación "en pedacitos, como si fuese una serie". Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno.  

"No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno", manifestó.

Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que "en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono". Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de "la mafia". "La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", concluyó.

Lectura rápida

¿Quién elevó la tensión sobre la filtración de audios? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

¿Qué calificó como "algo inédito e increíble"? La grabación ilegal en la Casa Rosada.

¿Qué tipo de maniobra describió Bullrich? Una "impresionante maniobra de inteligencia".

¿Qué medidas de seguridad se están tomando en el Ejecutivo? Ningún funcionario entra con el teléfono en las reuniones de gabinete.

¿Qué prometió Bullrich ante la situación? Una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de "la mafia".

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho