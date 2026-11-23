Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) hizo un llamado al Senado de la Nación para que se apruebe con carácter urgente el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está a punto de perder estado parlamentario.

"Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", expresó la CEA en una carta abierta dirigida a los legisladores.

La misiva, titulada "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", señala las graves consecuencias que el aumento de las apuestas en línea está generando entre niños, adolescentes y jóvenes, cuestionando la falta de tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta.

"Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y aún sin tratamiento en el Senado", afirmaron los obispos.

El documento, firmado por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con las demás autoridades del organismo, enfatizó que la demora legislativa compromete la responsabilidad de los representantes nacionales ante una problemática que afecta a numerosas familias argentinas.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", afirmaron.

Los representantes de la Iglesia alertaron que la expansión de las apuestas en línea conlleva consecuencias que trascienden las pérdidas económicas, incluyendo adicciones, deterioro de los vínculos familiares y frustración de proyectos personales.

"Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio", advirtieron.

En uno de los pasajes más contundentes del documento, los obispos dirigieron una interpelación directa a los integrantes de la Cámara alta: "Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes".

La carta también cuestionó que una iniciativa de esta envergadura pueda quedar sin tratamiento parlamentario y subrayó que la sociedad tiene derecho a conocer la postura de sus representantes frente a la problemática de la ludopatía juvenil.

Finalmente, la Comisión Ejecutiva de la CEA recordó palabras pronunciadas por el papa León XIV durante su reciente visita a Argentina: "es un soplo la vida… pero perdura el bien", instando a proteger la dignidad humana y priorizar el bienestar de las nuevas generaciones.

El documento lleva las firmas de Colombo; del arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero de la CEA, cardenal Ángel Rossi; del obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y del obispo auxiliar de San Isidro y secretario general, Raúl Pizarro.

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Carta abierta de la Conferencia Episcopal Argentina by Juan José Roman Ross

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