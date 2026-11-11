PLACORD invierte en tecnología de última generación y moderniza su planta de baterías en Córdoba

PLACORD S.A., fabricante argentino de baterías, dio un nuevo paso en la modernización de su planta industrial de Córdoba con la incorporación de equipamiento especializado provisto por JINFAN, empresa internacional de tecnología para la industria de baterías. La inversión alcanza tres etapas clave del proceso productivo y forma parte de una estrategia de mejora continua, orientada a producir con más control, menos desperdicio y mayor eficiencia.

Tres incorporaciones, tres etapas del proceso

Dos nuevas salas de curado de placas

El curado es una de las etapas decisivas en la fabricación de una batería. Las nuevas salas permiten controlar con precisión la temperatura y la humedad, lo que favorece la correcta formación y consolidación del material activo de las placas. El resultado: procesos más homogéneos y estables, ciclos productivos optimizados, mayor capacidad de procesamiento y un uso más eficiente de la energía.

Bolitera de plomo para la producción de óxido

La nueva bolitera abastece al molino generador de óxido de plomo, componente esencial de las placas. Con ella, PLACORD gana regularidad en el suministro de materia prima, estabiliza la producción de óxido y reduce los tiempos improductivos.

Llenadora automática de electrolito

La incorporación de una máquina especializada en el llenado de electrolito aporta precisión, repetibilidad y uniformidad en la dosificación. Así se estandariza el proceso, se reducen las variaciones propias de las operaciones manuales y se minimizan las pérdidas de material.

Cooperación tecnológica internacional

Para la instalación y puesta a punto de los equipos, JINFAN dispuso de un ingeniero especializado que colaboró en la instalación y puesta a punto junto al equipo técnico de PLACORD. Esta asistencia directa del fabricante permite adecuar cada máquina a las necesidades específicas de la planta e integrarla correctamente a los procesos existentes. Además, abre un valioso espacio de intercambio de conocimientos sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la industria de baterías.

Más competitividad, con la mirada en Córdoba

“Incorporar tecnología es la forma de seguir creciendo como industria. Estos equipos nos dan más control sobre cada variable del proceso y nos permiten ofrecer baterías más confiables y uniformes, a la altura de lo que hoy exige el mercado.” — Ivana Daghero - Directora, PLACORD S.A.

Con esta inversión, PLACORD reafirma su compromiso con el crecimiento industrial. Las mejoras apuntan a un mayor control de las variables productivas, tiempos de fabricación optimizados, menos desperdicio, mejor aprovechamiento de los recursos y nuevas oportunidades de eficiencia energética. Esta etapa consolida la apuesta de la empresa por la industria, la innovación y el desarrollo productivo de Córdoba.

Sobre PLACORD

PLACORD S.A. es una empresa cordobesa dedicada a la fabricación de baterías. Desde su planta industrial en Córdoba, Argentina, impulsa una visión de crecimiento basada en la calidad, la eficiencia y la mejora continua. [Año de fundación 1969. Líneas de producto: Línea automotor, Camionetas, Camiones, BUS y Agro. Alcance comercial: Argentina.]