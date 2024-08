Winona Ryder insistió en que ella no fue acosada por Harvey Weinstein

Wynona Ryder dijo por enésima vez que ella no integra el lote de actrices que fueron vìctimas de acoso de parte de Harvey Weinstein , el todopoderoso productor cuyos ataques a medio Hollywood motivaron el inicio del movimiento MeToo.

“La vez en la que se supone que iba a tener una entrevista con él, fui hasta las oficinas de Miramax, entonces le extendí mi mano, él la estrechó, me senté en un sillón, conversamos y luego me fui. Pero después de eso, un agente me llama a los gritos y me pregunta qué diablo le había hecho. Yo no entendía nada, ¿puede que lo haya ofendido al solo darle la mano, supongo?”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Aunque ella también fue víctima de los manejos de otros hombres , consideró que evidentemente no le caía bien al dueño de Miramax

“Tuve un par de experiencias difíciles con algunas personas que de manera alevosa me acosaron sexualmente. No fueron casos de abuso, pero sí fueron increíblemente inapropiados. Era algo salvaje"

Indicò que a partir de esas situaciones puede entender a las vìctimas de Weinstein. "Yo tuve suerte porque era conocida, así que no me sucedió tanto como quizás me hubiera pasado si hubiera estado en una situación desfavorable”.

La actriz dio una serie de notas con motivo de su presencia en el Festival de cine de Venecia, donde los crìticos celebraron el regreso a la gran pantalla de Lydia Deetz, su personaje en Beetlejuice, el film de Tim Burton de 1988 que marcó a toda una generación y que volvió en forma de secuela.