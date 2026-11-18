FOTO: Llega la biopic de Stallone y su historia con "Rocky": ¿de lo mejor del año?

Por Francisco Vidal

Opinión: excelente

Existe un momento en el que un actor puede generar algo tan único, sacar su "alma" afuera, que convierte a una buena película en una inolvidable.

Al menos eso le hace resonar el director John Avildsen a Sylvester Stallone en plena grabación de "Rocky", momento que presenciamos en "Yo soy Rocky", la biopic que recorta el increíble pero real proceso que implicó el nacimiento de una de las historias más grandes del cine y que logra la difícil hazaña de hacer una buena película sobre otra buena película.

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La frase "nunca te rindas" está tan usada que hasta puede parecer ya vacía de contenido. Pero en este film de Peter Farrelly ("Green Book") cobra un sentido tan potente gracias a lo que ofrece la pura realidad —y un poco de la magia del cine—.

En el film seguimos los inicios de un Stallone —interpretado por el joven Anthony Ippolito, que consigue capturar toda su esencia en cada gesto—, un actor que lidia con los rechazos en múltiples castings y pocas monedas en sus bolsillos.

Pero a Sly —que se hacía llamar Mike porque no le gustaba su nombre—, entre trabajos como acomodador de cine o valet, también se le daban bien los guiones y, entre algunas historias que no impactaban, inspirado por una pelea real, escribió en tres días la historia que cambiaría su vida.

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Es así que en el film seguimos un proceso casi de realismo mágico en el que enamora con sus textos a los productores Robert Chartoff e Irwin Winkler, pero a la vez intenta convencerlos de ser el protagonista, porque esa historia estaba escrita para él.





No vale la pena contar los detalles para poder sorprenderse, pero impacta ver la tenacidad de Stallone pese a las ofertas tentadoras para que otro protagonice el film y las condiciones que le impusieron para que lo haga.

"Yo soy Rocky" también regala varias sonrisas cómplices a los cinéfilos, especialmente cuando reconstruye cómo se filmaron algunas de las escenas más recordadas de "Rocky" y muestra las dificultades que hubo detrás de ellas. Los golpes a la carne congelada, la pista de patinaje y otras situaciones que quedaron en la historia del cine aparecen acá desde otro lugar: ya no como parte de la película que conocemos, sino como anécdotas de un rodaje que estuvo constantemente al borde del fracaso.

Otro punto clave acá está en la comedia, que viene sobre todo de la mano de la relación que hay entre los dos productores —tiene casi su propia buddy movie—, que arriesgaron todo, aunque antes intentaron muchas veces ir a lo seguro, por este desconocido que había escrito un diamante en bruto. La inocencia de Stallone y su entusiasmo chocan con este mundo estructurado, lo que genera gran parte de las carcajadas.

Las casualidades, las dificultades y el convencimiento de Stallone muestran lo mismo que él supo contar en Rocky: el hombre común que deja todo por su sueño, aunque todo siempre estuvo a segundos de ser distinto.