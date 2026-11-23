Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Un sismo de magnitud 4,3 en la escala de Richter se registró durante la noche de ayer en el sur de la provincia de San Luis, sin provocar daños materiales ni heridos.

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro del fenómeno se ubicó a 44 kilómetros al noroeste de la localidad de Unión y a unos 170 kilómetros de la capital puntana.

El organismo detalló que el movimiento telúrico tuvo su origen a una profundidad de 114 kilómetros, una característica que habitualmente amortigua el impacto en la superficie pese a la magnitud moderada del temblor.

Tras el monitoreo de las autoridades locales en las zonas cercanas al epicentro, se descartaron afectaciones en viviendas, infraestructura o servicios públicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/