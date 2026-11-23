¿Un sismo? Qué pasó que el sur de San Luis tembló en la noche de este domingo
El movimiento telúrico se registró anoche con epicentro cerca de la localidad de Unión y a gran profundidad, según confirmó el INPRES.
23/11/2026 | 07:23Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Audio. Sismo de magnitud 4,3 sacude el sur de San Luis sin causar daños materiales
Panorama Federal
Un sismo de magnitud 4,3 en la escala de Richter se registró durante la noche de ayer en el sur de la provincia de San Luis, sin provocar daños materiales ni heridos.
De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro del fenómeno se ubicó a 44 kilómetros al noroeste de la localidad de Unión y a unos 170 kilómetros de la capital puntana.
El organismo detalló que el movimiento telúrico tuvo su origen a una profundidad de 114 kilómetros, una característica que habitualmente amortigua el impacto en la superficie pese a la magnitud moderada del temblor.
Tras el monitoreo de las autoridades locales en las zonas cercanas al epicentro, se descartaron afectaciones en viviendas, infraestructura o servicios públicos.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un sismo de magnitud 4,3 se registró en San Luis.
¿Quién reportó el sismo? El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
¿Cuándo sucedió? Durante la noche de ayer.
¿Dónde fue el epicentro? A 44 kilómetros al noroeste de Unión, San Luis.
¿Cómo fue la profundidad del sismo? A una profundidad de 114 kilómetros, lo que amortigua el impacto.
¿Por qué no hubo daños? Se descartaron afectaciones en viviendas, infraestructura o servicios públicos tras el monitoreo.