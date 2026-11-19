Después de 44 días consecutivos de crecimiento, el río Paraná registró este miércoles su primera baja en el puerto de Santa Fe. La variación interrumpió una tendencia que se mantenía desde el 6 de octubre, aunque por sí sola no permite establecer un cambio sostenido en la evolución de la crecida.

El dato se conoce en un contexto de aguas altas, con el nivel del río todavía por encima de la marca de evacuación, fijada en 5,70 metros. Por lo tanto, la primera disminución no modifica el escenario de preocupación que atraviesa buena parte de la provincia, particularmente en los sectores rurales y de islas.

En ese contexto, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó las tareas preventivas realizadas para reducir el impacto de la crecida sobre la actividad ganadera. Según indicó, ya se logró trasladar cerca de 800.000 cabezas de ganado en el tramo comprendido entre Villa Ocampo y Villa Constitución.

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El operativo fue llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Productivo junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con la colaboración de Prefectura Naval para facilitar el movimiento de los animales y las maniobras de traslado mediante barcazas.

Puccini también resaltó los trabajos de mantenimiento de canales y las intervenciones realizadas para facilitar el escurrimiento del agua. Consideró que esas acciones, junto con la evacuación anticipada de la hacienda, contribuyeron a reducir las consecuencias que podría haber tenido el avance del río.

Sin embargo, todavía quedan alrededor de 90.000 cabezas de ganado en zonas de islas. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, las tareas para trasladarlas presentan dificultades debido a que en esos sectores el río continúa creciendo, lo que complica las maniobras de las embarcaciones.

Así, mientras en el puerto de Santa Fe se registró por primera vez en más de un mes una variación descendente, la situación hídrica provincial continúa siendo delicada. La baja de este miércoles constituye un dato dentro de la evolución del Paraná, pero no alcanza para afirmar que la crecida haya comenzado a retroceder.