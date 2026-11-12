Reclaman un control efectivo de las encomiendas para frenar el contrabando en el país

Juan Luis Curá dijo a Cadena 3 que urge control de las encomiendas que, entre otros productos, transportan contrabando.

Curá destacó la necesidad de un nuevo mecanismo de pase ilegal de mercadería, resaltando que no tiene trazabilidad y carece de control. "Aunque es una encomienda, tiene que tener control, porque es para evitar el contrabando".

El dirigente advirtió que la presión está explotando en varios lugares, no solo en cómo ingresa al país, sino también en cómo se transporta desde la frontera hacia el interior. "Desde Orán o desde Aguas Blancas hacia Córdoba, la situación es crítica".

Como ejemplo, mencionó que "mandan desde Aguas Blancas una heladera que ingresa sin pagar impuesto ni nada y la venden en un portal de internet".

Informe de Elisa Zamora