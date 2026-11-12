Reclaman un control efectivo de las encomiendas para frenar el contrabando en el país
Juan Luis Curá destaca la necesidad de implementar un control riguroso sobre las encomiendas para evitar el contrabando, que atraviesa diversas fronteras. La trazabilidad es esencial.
12/11/2026 | 15:34Redacción Cadena 3
FOTO: Urgente control de encomiendas para frenar el contrabando
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Audio. Urge un control efectivo de las encomiendas para frenar el contrabando en el país
Panorama Federal
Juan Luis Curá dijo a Cadena 3 que urge control de las encomiendas que, entre otros productos, transportan contrabando.
Curá destacó la necesidad de un nuevo mecanismo de pase ilegal de mercadería, resaltando que no tiene trazabilidad y carece de control. "Aunque es una encomienda, tiene que tener control, porque es para evitar el contrabando".
El dirigente advirtió que la presión está explotando en varios lugares, no solo en cómo ingresa al país, sino también en cómo se transporta desde la frontera hacia el interior. "Desde Orán o desde Aguas Blancas hacia Córdoba, la situación es crítica".
Como ejemplo, mencionó que "mandan desde Aguas Blancas una heladera que ingresa sin pagar impuesto ni nada y la venden en un portal de internet".
Informe de Elisa Zamora
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¿Quién hizo la declaración sobre el control de encomiendas?
Juan Luis Curá hizo la declaración a Cadena 3.
¿Qué se está transportando en las encomiendas?
Se transportan productos, entre ellos, contrabando.
¿Cuál es la situación en Aguas Blancas y Orán?
La situación es crítica en cómo se transporta la mercadería hacia Córdoba.
¿Qué ejemplo dio Curá sobre el contrabando?
Mencionó el caso de una heladera que ingresa sin pagar impuestos y se vende en un portal de internet.
¿Por qué es necesario el control en las encomiendas?
Es necesario para evitar el contrabando y asegurar la trazabilidad de los productos.