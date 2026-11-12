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La zafra azucarera 2026 se aproxima a su cierre, pero las lluvias complican la cosecha en Tucumán

La zafra azucarera de Tucumán se extiende a diciembre. Lluvias complican la cosecha, que alcanza el 88% de la meta.

12/11/2026 | 15:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

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Zafra azucarera 2026: desafíos y proyecciones

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La zafra azucarera 2026 ingresó en su etapa final y el sector proyecta extender la actividad durante diciembre para completar la cosecha. 

Así lo afirmó Jorge Echandi, titular del Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol de Tucumán.

Echandi destaca que 13 de los 14 ingenios provinciales continúan moliendo a mediados de noviembre. Según el funcionario, Tucumán ya alcanzó el 88% de la estimación oficial, superando las 17 millones de toneladas.

Sin embargo, Echandi advirtió que las constantes lluvias registradas desde el inicio de la campaña complican el piso en los campos, retrasando los trabajos y obligando a prolongar el calendario productivo.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

1. ¿Qué zafra se menciona en el artículo?

La zafra azucarera 2026.

2. ¿Quién es el titular del Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol de Tucumán?

Jorge Echandi.

3. ¿Cuántos ingenios provinciales están moliendo?

13 de los 14 ingenios provinciales.

4. ¿Qué porcentaje de la estimación oficial ha alcanzado Tucumán?

El 88% de la estimación oficial.

5. ¿Qué complicaciones ha enfrentado la zafra?

Las constantes lluvias han complicado el piso en los campos.

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