Las letras corpóreas que identifican a la ciudad de Santa Fe, ubicadas sobre la Costanera, volvieron a ser vandalizadas. Esta vez, el cartel situado a los pies del Puente Colgante fue intervenido con pintura de distintos colores en el marco de los festejos de estudiantes por sus recibidas.

El episodio generó el malestar del intendente Juan Pablo Poletti, quien cuestionó que una celebración por un logro académico termine con daños en un espacio público destinado al disfrute de todos los santafesinos.

"Indigna, lo digo con esa crudeza, sinceramente tratar de poner la ciudad en condiciones, tratar de que esté la Costanera linda, que la gente pueda disfrutar y que por una buena noticia que es recibirse, haya que vandalizar el espacio público", manifestó el mandatario.

En esa misma línea, Poletti puso el foco en la responsabilidad de los familiares y allegados que acompañan este tipo de celebraciones y se preguntó por qué ninguno de los presentes intervino para evitar que se dañara el cartel.

El intendente también relacionó lo ocurrido con otros episodios registrados durante las celebraciones estudiantiles, entre ellos los incidentes en plaza Pueyrredón durante los tradicionales UPD (Último Primer Día).

Al respecto, recordó que el municipio llevó adelante durante el año distintas instancias de trabajo con las comunidades educativas, especialmente con estudiantes de cuarto y quinto año, para promover formas de festejo responsables y evitar daños en los espacios compartidos.

"Se trabajó durante todo este año para que en las escuelas cuarto y quinto año trabajen cómo se puede hacer un festejo responsable", señaló Poletti.