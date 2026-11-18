La crecida del río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe mantiene en alerta a las autoridades, luego de que su ritmo de crecimiento superara las estimaciones iniciales. El intendente Juan Pablo Poletti explicó que el municipio y el Gobierno provincial habían advertido hace diez días que los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) no reflejaban la velocidad con la que avanzaba el nivel del río. En apenas 48 horas, la altura aumentó 30 centímetros.

Según el último registro informado por el mandatario local, el Paraná se encontraba en 5,85 metros en el puerto de Santa Fe, con un descenso de un centímetro respecto de la medición anterior. Aunque el dato mostraba una leve retracción, el escenario seguía bajo seguimiento por parte de los organismos técnicos y las autoridades.

Poletti señaló que, ante las diferencias detectadas entre las proyecciones y los registros reales, se estableció contacto con el INA para revisar las estimaciones. Después de ese intercambio, los pronósticos fueron corregidos y las mediciones posteriores comenzaron a coincidir con la evolución observada del río.

Las diferencias también fueron reconocidas por Carlos Paoli, profesor honorario y exdirector del Centro Regional Litoral del INA, quien explicó que las previsiones no son estáticas y requieren actualizaciones periódicas de acuerdo con el comportamiento del sistema hídrico.

“Cada 2, 3 o 4 días se van ajustando en función de cómo va evolucionando la onda de crecida”, indicó el especialista. En ese sentido, explicó que los equipos técnicos utilizan modelos matemáticos para simular la dinámica del río y estimar las alturas que puede alcanzar en los días siguientes.

“Con el ajuste, se pudo anticipar muy bien estos valores que se están produciendo en estos momentos”, destacó Paoli, al referirse a las últimas proyecciones.

El comportamiento del Paraná frente a Santa Fe depende de un conjunto de variables que exceden las mediciones realizadas en el puerto local. La evolución de los caudales en los distintos tramos de la cuenca, las precipitaciones, los aportes de los afluentes y las condiciones del valle fluvial forman parte del análisis que permite estimar cuánto volumen de agua llegará a la región y durante cuánto tiempo se mantendrán los niveles elevados.

En ese contexto, las primeras estimaciones pueden modificarse a medida que se incorporan nuevos registros y se obtiene una imagen más precisa de la evolución de la crecida. Por eso, el seguimiento técnico y la actualización de los pronósticos resultan fundamentales para anticipar posibles escenarios.

Paoli también recordó las obras de protección que se realizaron en la ciudad después de la histórica inundación de 1998, particularmente en sectores de la costanera. Sin embargo, advirtió que esas defensas no eliminan el riesgo en todos los sectores de la ciudad y que existen áreas expuestas a las crecidas.

“Con crecidas que no son excepcionales, se ven afectadas, y si esto aumenta, se inundarán más zonas”, alertó el especialista.

Informe de Emiliano Guardia.