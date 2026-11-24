Con playas de arena blanca, aguas cristalinas, piscinas naturales y extensas áreas de vegetación, Cabo Frío es uno de los principales destinos turísticos del estado brasileño de Río de Janeiro para quienes buscan combinar el descanso junto al mar con actividades deportivas y recorridos por la naturaleza.

Conocida como la capital de la Costa do Sol, la ciudad atrae cada año a miles de visitantes por la diversidad de sus paisajes y una oferta turística que incluye desde playas urbanas con servicios gastronómicos hasta sectores más alejados, rodeados de acantilados y accesibles mediante senderos.

Las siete playas que se pueden conocer durante una estadía:

• Praia do Forte

Con 7,5 kilómetros de extensión, es la playa más emblemática de Cabo Frío y uno de los principales puntos de encuentro de residentes y turistas.

En uno de sus extremos se encuentra el Forte de São Mateus, una fortificación construida en el siglo XVII que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Su paseo costero cuenta con un sector gastronómico y numerosos puestos de comidas y bebidas. Además, por sus características de mar abierto, es un escenario propicio para la práctica de deportes acuáticos.

• Praia das Conchas

Separada de la Praia do Peró por el Morro do Vigia, esta playa se extiende a lo largo de 600 metros y debe su nombre a la particular forma de concha que presenta su geografía.

Entre sus principales atractivos se encuentran las piscinas naturales que se forman entre las rocas y la transparencia de sus aguas, características que favorecen la práctica del buceo.

Desde los sectores elevados de la costa rocosa también es posible observar la unión de ambas playas, cuyo contorno dibuja una figura similar a un corazón.

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• Praia do Peró

Con alrededor de siete kilómetros de extensión, es una de las playas más importantes de Cabo Frío y un punto de referencia para los aficionados al surf por las características de su oleaje.

Aunque cuenta con sectores de aguas más tranquilas, se recomienda prestar especial atención a las condiciones del mar, particularmente al ingresar con niños.

En 2018 obtuvo por primera vez la certificación internacional Bandera Azul, una distinción que reconoce el cumplimiento de criterios ambientales, de calidad del agua, accesibilidad y seguridad.

• Praia do Siqueira

A diferencia de las playas que se encuentran sobre el océano Atlántico, la Praia do Siqueira está ubicada a orillas de la laguna de Araruama, en una comunidad vinculada históricamente con la pesca artesanal.

Su entorno permite conocer parte de las tradiciones locales y constituye uno de los puntos elegidos por residentes y visitantes para contemplar la puesta del sol.

• Praia Brava

Alejada de los sectores más urbanizados, esta playa se caracteriza por sus aguas transparentes, su intenso oleaje y los acantilados que la rodean, con alturas cercanas a los 20 metros.

Es frecuentada principalmente por surfistas y aficionados al naturismo. El acceso requiere atravesar senderos de considerable dificultad, lo que contribuye a preservar su entorno natural.

En las inmediaciones del Farol da Lajinha existe un camino señalizado desde el cual se puede apreciar el paisaje desde las alturas.

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• Praia do Foguete

Su extensa superficie de arena y su ambiente menos urbanizado convierten a esta playa en una alternativa para quienes buscan alejarse de las zonas más concurridas.

Las características de sus aguas y su oleaje también atraen a quienes practican surf, kitesurf y pesca deportiva. Sin embargo, es necesario extremar las precauciones al ingresar al mar debido a la intensidad de las olas.

• Praia do Pontal do Peró

Ubicado en uno de los extremos de la Praia do Peró, junto a un sector de costa rocosa, este lugar se destaca por sus paisajes y sus posibilidades para desarrollar actividades de ecoturismo.

La zona dispone de senderos que permiten conocer la biodiversidad regional, con especies como el palo brasil y el tití león dorado.

También se pueden practicar actividades como ciclismo, buceo y kitesurf. Para las excursiones por áreas naturales, se recomienda contar con el acompañamiento de guías turísticos especializados.

• Ecoturismo: qué hacer en Cabo Frío más allá de las playas

La ciudad brasileña también ofrece alternativas para quienes prefieren las caminatas, la observación de aves y las actividades en contacto con la naturaleza.

Entre los lugares destacados se encuentran el Morro da Guia, la Ilha do Japonês y las lagunas de Araruama y Unamar, que permiten explorar diferentes ecosistemas y practicar deportes acuáticos.

La Ilha do Japonês es uno de los principales atractivos naturales de Cabo Frío. Situada dentro del Parque Estatal Costa do Sol, se caracteriza por sus aguas calmas, transparentes y poco profundas.

En sus alrededores se encuentran otros puntos de interés, como la Caverna dos Escravos, la Praia Brava, el Mirante do Papagaio, el Farol da Lajinha y la Praia Fofa, conectados mediante senderos que permiten realizar excursiones ecológicas.

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Informe de Dahy Terradas.