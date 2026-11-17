En el marco de la previa del Operativo Verano de Cadena 3, el periodista Orlando Morales relató este martes desde Florianópolis los detalles históricos que dieron origen al nombre de la popular Praia dos Ingleses.

Junto al guía cordobés Alfredo "Freddy", radicado desde hace años en la zona, el cronista profundizó en el trasfondo de un rincón de la costa brasilera, que ha visitado a lo largo de tres décadas de coberturas veraniegas.

Al repasar la historia, se precisó que los acontecimientos se remontan unos 330 años atrás, durante el siglo XVII, cuando la isla de Florianópolis estaba habitada por portugueses y era merodeada por barcos piratas con banderas británicas y españolas que buscaban colonizar la región.

En medio de los enfrentamientos de la época, una embarcación de bandera inglesa fue alcanzada por una bala de cañón disparada desde una fortaleza defensiva ubicada en el mar, en cercanías de Canasvieiras.

Pese a los severos daños recibidos en la estructura, el buque continuó navegando unos kilómetros más antes de sucumbir.

El trágico desenlace de la nave se produjo al naufragar e hundirse en las aguas comprendidas entre la actual playa y una pequeña isla situada justo enfrente.

Tras el hundimiento del navío, los tripulantes ingleses lograron nadar hasta dicho islote para ponerse a salvo.

Sin embargo, al quedar aislados en el lugar, los náufragos terminaron muriendo de hambre y deshidratación.

A raíz de este dramático suceso, los pobladores locales bautizaron a la pequeña isla con el nombre de "Mata-Fome" (que en portugués significa "muertos de hambre").

De igual manera, toda la bahía y el barrio circundante adoptaron la denominación de "Praia dos Ingleses" ("Playa de los Ingleses") en memoria de aquellos navegantes corsarios que perecieron en la zona.

Finalmente, Morales y el guía local resaltaron el valor del museo ubicado en la duna sur de la playa, el cual abre sus puertas por las mañanas para divulgar este patrimonio.

El recinto cuenta con una gran piscina de agua dulce diseñada especialmente para conservar en inmersión los restos rescatados del naufragio —entre los que se destacan piezas de la popa del barco y vasijas de cerámica utilizadas para almacenar víveres hace más de tres siglos—, evitando así su degradación y preservando el mayor tesoro histórico del lugar.