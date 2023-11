FOTO: Vila, en Turno Noche: "Lo que generó Independiente no existió antes en Mendoza".

El ascenso triunfal de Independiente Rivadavia de Mendoza, tras vencer este domingo a Almirante Brown en una final a todo o nada por subir a la Primera División del fútbol argentino jugada en el estadio Mario Alberto Kemes de Córdoba, aún revela historias que perdurarán para siempre en el corazón de los simpatizantes.

El éxito deportivo puede tener múltiples ingredientes, pero uno que se ha convertido en un pilar fundamental para el club de fútbol Independiente Rivadavia de Mendoza es la pasión de su presidente, Daniel Vila.

En una entrevista con “Chiqui” Abecasis en Turno Noche por Cadena 3 Rosario, el mandamás de “la Lepra” mendocina compartió su entusiasmo por el reciente ascenso del equipo a la Primera División del AFA y reveló cómo la familia, el trabajo arduo y la combinación de experiencia y juventud en el equipo fueron claves para alcanzar este logro.

La fiesta del ascenso. Tremenda, no sabés lo que fue. La llegada a Mendoza, el festejo en Mendoza, la caravana del aeropuerto, el festejo dentro, los jugadores con sus familias. La verdad, hermoso, muy lindo. Nosotros íbamos en el colectivo que iba atrás, los jugadores, a la vuelta del estadio ya con el equipo campeón, y era maravilloso ver a los nenes, iban adelante del colectivo cantando y arengaban a todo el colectivo que iba atrás. Era impresionante”.

Historia. “Independiente es el club más grande de la provincia, es uno de los más grandes del interior, pero es un club muy sufrido. Deportivamente ha tenido muy buenos momentos y momentos de mucho sufrimiento. Y como dice el hincha, Independiente siempre con esfuerzo, en el último minuto. Cuando llegamos al club no estaba la familia, estaba pasando por un momento institucional complicado. Había 165 socios y dijimos ‘vamos a traer a la familia’. La manera es que no haya violencia, haciendo al hincha socio y cuidándolo, arreglando los baños, las tribunas. Y así lo hicimos y hoy estamos casi 15.000 socios”.

Pasión. “El fútbol hasta ahora no se vive como se vive en Rosario. También tiene que ver con la personalidad del montañés. Pero yo creo que este ascenso de Independiente generó una cosa que no existió antes en Mendoza. Dos equipos en Primera División no hubo nunca”.

El premio mayor. “La alegría de la gente, la alegría, porque en definitiva uno trabaja para eso. Trabaja para darle alegría al pueblo, al público deportivo, al público futbolero. Eso es lo más importante que te puede llevar, las satisfacciones que hiciste feliz a un montón de gente. Y eso lo viví hoy en la calle”.

Grupo y familia. “Facilita mucho cuando el grupo realmente está bien formado. Formaron un lindo grupo los jugadores de fútbol con su plantel, con su cuerpo técnico y eso se notó, la verdad que se notó muchísimo. Mira, Chiqui, te quiero decir algo, porque acá en esto la familia del no es menor. Lucho, tu hijo, ha sido una pieza fundamental en el armado de este grupo. Si bien no era el capitán, funcionó como el líder humano, responsable de los momentos anímicos, sobre todo de los malos, se los puso al hombro, guió a sus compañeros de una manera crudísima a veces, pero su experiencia, sus pasos por instituciones importantes, le dio eso que él supo plasmar en su espíritu y después trasladarlo al resto de sus compañeros. Quiero decirte ha sido una pieza fundamental en este ascenso, en el campo de juego y afuera del campo de juego. Así que te quiero felicitar por el hijo que tenés”.

Entrevista de “Chiqui” Abecasis.