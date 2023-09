Una mujer murió y hay decenas de heridos por choque en autopista Rosario-Córdoba

Un muerto y varias personas heridas, algunas de ellas de gravedad, provocó hoy un choque en cadena de al menos 30 vehículos en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del pueblo de San Jerónimo Sud, a raíz de la tormenta de viento y tierra que afecta a esta región.

Según reportaron fuentes policiales y Bomberos Voluntarios de esa zona, el choque en cadena se registró en el kilómetro 330 de la Autopista Rosario-Córdoba, entre las localidades santafesinas de Carcarañá y San Jerónimo.

Noticias Rosario Un muerto y varios heridos tras choque en cadena en autopista Rosario-Córdoba. Video

La visibilidad era prácticamente nula en ese tramo, lo que desencadenó una serie de colisiones en cadena que afectaron a vehículos particulares y dos camiones.

Se reportaron personas heridas en el lugar, y las ambulancias fueron movilizadas rápidamente. La autopista quedó bloqueada y se establecieron desvíos hacia la antigua ruta 9 y hacia las localidades cercanas.

“Cuando quisimos bajar no me abría la puerta de atrás. Mi papá me agarro la mano tuve que pasar por adelante y baje por la puerta del conductor. No se veía nada, mucha tierra y nos tuvimos que ir para el campo. Nadie te da explicación de nada, esta nuestro auto ahí, no vamos a dejarlo ahí en el medio de la nada”, declaró una joven que había resultado con heridas leves al móvil de Cadena 3 Rosario.

En tanto, personal de Bomberos de Carcarañá explicó: “Pasadas las 14 recibimos el llamado del accidente en el km 330 de la autopista, fue justo al momento de la tempestad, llegamos hasta la parte dela cola a donde fue el siniestro de la mano de carcarañá a rosario. vimos vehículos en el cantero central, en las colectoras, en las dos manos. Se acerca un ovil de bomberos san jerónimos, y empezamos a enumerar las víctimas”.

“Tenemos confirmada a una mujer fallecida. Y heridos trasladados hacia el Samco de Carcarañá. A Rosario también. Unas 20 personas”, precisaron.

En el lugar trabaja personal policial de San Jerónimo, Policía de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y de Corredores Viales S.A.

El tránsito permanecía cortado en ambas manos y se desvía a la altura del kilómetro 336. El desvío se realiza en AU09 sentido a Córdoba hacia Roldán y sentido a Rosario hacia Carcarañá.