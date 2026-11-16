Temporal en Santa Fe: árboles caídos, voladuras de techos y rutas afectadas por vuelcos
Hay alerta meteorológica vigente, al menos, hasta las 23 en el sur provincial.
16/11/2026 | 21:32Redacción Cadena 3
FOTO: Temporal en Santa Fe: en El Trebol, el viento voló un carro de comidas en la ruta.
FOTO: Lluvia en Rosario.
FOTO: Lluvia en Rosario.
El temporal que afecta a distintos sectores de la provincia de Santa Fe comenzó a dejar consecuencias concretas, con daños materiales y complicaciones en la circulación. Entre los primeros reportes se destacan voladuras de techos en Cañada Rosquín y el corte de una ruta en la zona de El Trébol, luego de que varios árboles cayeran sobre la calzada.
La intensidad de las tormentas, acompañadas por fuertes ráfagas de viento, genera preocupación en distintas localidades santafesinas, donde se registran intervenciones ante los inconvenientes ocasionados por las condiciones meteorológicas.
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FUERTE TEMPORAL EN SANTA FE: VOLADURAS DE TECHOS Y RUTAS AFECTADAS
Un fuerte temporal afecta distintas localidades del centro de Santa Fe. En Cañada Rosquín se registraron voladuras de techos, mientras que en la zona de Trébol debieron cortar una ruta por la caída de árboles. https://t.co/CHFPyGTfhM— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 17, 2026
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En Cañada Rosquín, uno de los reportes más relevantes da cuenta de techos que fueron desprendidos por la fuerza del viento. En tanto, en jurisdicción de El Trébol, la caída de árboles obligó a interrumpir el tránsito en un tramo de una ruta, con las consecuentes dificultades para quienes circulan por la zona.
El escenario mantiene en alerta a la región. Según la información meteorológica difundida, la advertencia por tormentas fuertes permanecerá vigente al menos hasta las 23 de este lunes, por lo que no se descarta que continúen las precipitaciones intensas y las ráfagas durante las próximas horas.
El pronóstico contempla fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
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Anuncio. Alerta obligó a suspender la Fiesta de las Colectividades: última jornada este martes
La celebración alcanzó a desarrollarse durante algunas horas este lunes, pero alrededor de las 22 la organización decidió interrumpir las actividades ante el alerta amarilla por tormentas fuertes.
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Ante este panorama, se recomienda evitar la circulación mientras se desarrollen las tormentas, no permanecer debajo de árboles ni cerca de estructuras inestables y retirar de balcones y patios los objetos que puedan ser desplazados por el viento. También es importante no acercarse a cables o instalaciones eléctricas que pudieran resultar dañados.
Mientras continúan las condiciones de inestabilidad, la atención está puesta en la evolución del fenómeno y en el relevamiento de los daños registrados en las localidades afectadas.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Santa Fe? Un temporal está causando daños materiales y complicaciones en la circulación en distintas localidades.
¿Quiénes están afectados? Las localidades de Cañada Rosquín y El Trébol son las más reportadas con daños significativos.
¿Cuándo se espera que continúen las tormentas? La advertencia por tormentas fuertes estará vigente al menos hasta las 23 de este lunes.
¿Dónde se han registrado los daños? Se han reportado voladuras de techos en Cañada Rosquín y cortes de ruta en El Trébol debido a árboles caídos.
¿Cómo deben actuar los ciudadanos ante esta situación? Se recomienda evitar la circulación, no permanecer debajo de árboles y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.