FOTO: Temporal en Santa Fe: en El Trebol, el viento voló un carro de comidas en la ruta.

El temporal que afecta a distintos sectores de la provincia de Santa Fe comenzó a dejar consecuencias concretas, con daños materiales y complicaciones en la circulación. Entre los primeros reportes se destacan voladuras de techos en Cañada Rosquín y el corte de una ruta en la zona de El Trébol, luego de que varios árboles cayeran sobre la calzada.

La intensidad de las tormentas, acompañadas por fuertes ráfagas de viento, genera preocupación en distintas localidades santafesinas, donde se registran intervenciones ante los inconvenientes ocasionados por las condiciones meteorológicas.

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FUERTE TEMPORAL EN SANTA FE: VOLADURAS DE TECHOS Y RUTAS AFECTADAS Un fuerte temporal afecta distintas localidades del centro de Santa Fe. En Cañada Rosquín se registraron voladuras de techos, mientras que en la zona de Trébol debieron cortar una ruta por la caída de árboles. https://t.co/CHFPyGTfhM — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 17, 2026

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En Cañada Rosquín, uno de los reportes más relevantes da cuenta de techos que fueron desprendidos por la fuerza del viento. En tanto, en jurisdicción de El Trébol, la caída de árboles obligó a interrumpir el tránsito en un tramo de una ruta, con las consecuentes dificultades para quienes circulan por la zona.

El escenario mantiene en alerta a la región. Según la información meteorológica difundida, la advertencia por tormentas fuertes permanecerá vigente al menos hasta las 23 de este lunes, por lo que no se descarta que continúen las precipitaciones intensas y las ráfagas durante las próximas horas.

El pronóstico contempla fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

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Ante este panorama, se recomienda evitar la circulación mientras se desarrollen las tormentas, no permanecer debajo de árboles ni cerca de estructuras inestables y retirar de balcones y patios los objetos que puedan ser desplazados por el viento. También es importante no acercarse a cables o instalaciones eléctricas que pudieran resultar dañados.

Mientras continúan las condiciones de inestabilidad, la atención está puesta en la evolución del fenómeno y en el relevamiento de los daños registrados en las localidades afectadas.