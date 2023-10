Swap, dólar e incertidumbre: "Seguimos en el Titanic, pero se alejó el iceberg"

Las reservas del Banco Central cerraron este miércoles en caída, hasta los US$ 24.797 millones, y en lo que va de octubre se perdieron US$ 2.123 millones, lo que explica el ruido en el mercado cambiario y la fuerte presión sobre el dólar blue .

Para colmo de males, el BCRA debió desprenderse este miércoles de otros US$ 60 millones en el marco de su intervención en el mercado cambiario oficial. Pero bastó que el Central anunciara el acuerdo con China para utilizar otros US$ 6.500 millones del swap , para que el dólar blue bajara muy fuerte, 80 pesos respecto del cierre anterior, a los $905. No obstante, la divisa sigue muy por encima de los niveles de fines de agosto, cuando se negociaba a $735.

Para comprender el mecanismo del swap y profundizar el análisis sobre la situación financiera y cambiaria del país, Rodrigo Ipolitti dialogó con el economista especialista en política exterior, Miguel Ponce, en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Aclarar los tantos. “Esa plata ya está acá, el swap es un acuerdo de intercambio de monedas entre el banco central y el banco popular chino. El primer acuerdo viene del año 2009. En 2014 firmaron el segundo trato que se renovó en 2017 y el toque final en 2018 suplementariamente. En agosto del 2020 se firmó el acuerdo, se renueva anualmente. Pero el primer tramo se había activado en enero con 35 mil yuanes. Y ahora se activa, en carácter inmediato (suele llevar más tiempo) de equivalente a 6500 millones de dólares”.

Oportunidad. “No sale casualmente ahora. Seguimos arriba del Titanic, pero hemos alejado unos metros el iceberg y tenemos certezas que antes de las elecciones no va a haber colisión, una corrida cambiara fuertísima que se transformara en corrida bancaria; gente yendo a retirar los depósitos”.

Realidad. “UIA hizo reclamo porque esta parada la economía por falta de insumos, falta de pago a importaciones ya realizadas, nacionalizadas muchas de ellas, se pateaba para delante. Las pymes principales afectadas, no pueden pedirles a los proveedores, al estar endeudadas, proveedor es cortan directamente. Tenés que pagar contado billete en puerto de origen. Estamos debiendo 44 mil millones de importaciones”.

Facilidad. “Cuál es el principal proveedor de insumos industrial: China. El swap viene a facilitar de que muchas de esas endeudadas, paradas o a punto de pararse como proveedoras, puedan seguir operando aceptablemente en los mismos términos que se maneja este comercio exterior”.

Sin reservas. “El otro punto, la debilidad que había para enfrentar cualquier tipo de corrida cambiara. Primer origen, debilidad intrínseca del Banco Central. Además, la política había metido la cola: si vos tenés el candidato más votado te dice que a él le conviene que el blue se vaya lo más arriba posible porque va a ser más fácil dolarizar, o que te vas de los plazos fijos y abandones el peso que tu moneda no vale excremento. Ahora, en aquel momento, muchos saltamos pidiendo responsabilidad en declaraciones”.

Declaraciones incendiarias. “Cuando se hable de dólar futuro, que haya más responsabilidad y prudencia. Tanto Melconian como muchos que laburamos en la economía real salimos a criticar las declaraciones. Hoy vemos que casi repitiendo esto, el señor Melconian anuncia que el dólar el lunes va a estar a 500 pesos”. Habla de una devaluación cuando sabemos que está acordado con el FMI que hasta noviembre se mantiene el dólar como está”.

¿Lunes calmo? “Este swap ampliado viene a decirnos que tal vez, por más que tengamos la brecha que tenemos que hace insostenible este tipo de cambio, ahora hay un poquito de aire, más metros en relación al iceberg, para no tener necesidad del lunes de hacer una devaluación. Puede haberla, pero creo que con este aire esto se dilata. Bajaron todos los dólares y la mayor caída fue el dólar a futuro. Tenía pensado que iba a estar en 940, hoy en 790 u 810 me planteo”.

Pagar como sea. “El FMI quiere que garantices que a como dé pagues, te aceptaron el dinero de Qatar, como no van a aceptar el de China que integra el FMI y hace muy buena letra allí. Massa tiene una llegada muy fluida a la embajada, al FMI y a los factores de poder de EEUU. Arguello debe haberles dicho que las obligaciones las vamos a poder cumplir a partir de esta nueva realidad. No me extrañaría que lo supieran”.

Incertidumbre, pese a todo. “Acá tiene que ver el escenario que tengamos el lunes. Si el lunes el ministro sigue siendo competitivo y en carrera, o porque va al balotaje con uno u otro candidato, de la manera que sea, va a ser una la realidad. Otra si esto se resuelve en primera vuelta o el ministro no queda competitivo a partir de un balotaje Bullrich-Milei”.

Transición. “Es poco en esa circunstancia lo que se puede adelantar de cómo va a reaccionar el gobierno y el ministro. Este swap debiera dar tranquilidad para que, sea el resultado que sea, tengamos una transición no traumática. Las hemos tenido de las dos. Apelemos a la responsabilidad porque la gravedad de la crisis que estamos pasando es inédita. Debiera primar la prudencia, los elementos que hagan que los factores económicos y sociales tengan algún grado de previsibilidad mayor y achiquen la incertidumbre, no podemos seguir en el nivel de estrés donde nos estamos moviendo todos. Toda la economía está parada, no hay operaciones cambiarias. Todo esto que hablamos son numerologías ficticias”.

Entrevista de Rodrigo Ipolitti.