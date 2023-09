Santa Fe elige: votó alrededor del 30% del padrón antes del mediodía

12.00. Se conocen porcentajes de votación por departamentos en Santa Fe.

Antes del mediodía, un promedio del 30% del padrón ya había sufragado en el territorio provincial. San Javier, el departamento con más porcentaje: 34%. En tanto, en San Lorenzo era el más bajo, con 15%.

• 11.49. En Rafaela, votó el gobernador Omar Perotti.

El mandatario provincial dijo al votar que este domingo habrá “información más temprana” y un aumento de votantes respecto a las PASO.

“Con la tranquilidad de haber hecho el mejor esfuerzo, mostrar lo que hicimos en cada pueblo y en cada ciudad. para que pueda estar evaluando en el día de hoy, creo que se ha hecho mucho. Entregamos una provincia muy superior a la que recibimos, pero hay un piso muy importante en infraestructura, industrias, sectores productivos. Un diferencial enorme”, sostuvo.

• 11.35. Emitió su voto el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Acompañado por su familia, el jefe municipal sufragó en una escuela céntrica y dijo que es momento de “escuchar a la gente, que ya nos escuchó mucho”.

“Entiendo que es lo que pasa, el calendario electoral tiene muchas elecciones, pero esta es la decisiva y a la gente le gusta decidir. Cuanto más participe la gente, mejor. Una campaña interesante, novedosa en Rosario, solo dos propuestas. Clarita, dos modelos y ahora es el turno de la gente”, añadió.

• 11.15. Votó el senador Marcelo Lewandowski.

El candidato a gobernador del oficialismo votó en Rosario este domingo y dijo estar “con la consciencia tranquila” por haber “expresado todo lo que queríamos y el pueblo decide en las urnas”.

“No quiero romper la veda, lo que dije lo dije en la campaña, expresé todo lo que pensaba, expuse en el debate las contradicciones, escuché pocas repreguntas en la semana a quien debería dar explicaciones en Santa Fe. Siempre uno ha trabajado en toda la campaña todo lo que pienso, siento, los proyectos, no ha habido nadie que haya presentado lo que quiere hacer y con qué dinero, no he visto ninguna plataforma como la nuestra, con muchas convicciones. La gente es la que decide con su voto”, aseguró.

• 10. 59 Votó la concejala Caren Tepp.

La edila de Ciudad Futura llegó acompañada del candidato a intendente Juan Monteverde y se refirió a denuncias realizadas en las últimas horas.

“Estuvimos con Juan recorriendo escuelas, está todo muy tranquilo, volvemos a insistir, hemos visto que se reforzó el operativo, pedimos cumplir con la prohibición del celular en el box de voto para dar herramientas y la gente no se sienta presionada para votar. Ayer hicimos denuncias en el tribunal electoral por algunas cosas que nos habían llegado”, declaró.

• 10.33. Amalia Granata votó acompañada de su amigo Baby Etchecopar.

La diputada provincial que busca renovar su banca por Unite y revalidar su buena performance en las PASO, sufragó este domingo en la Facultad de Medicina y pidió que “se replique en todos los espacios políticos la austeridad en campaña”.

#Cadena3Elecciones ??? Llega Amalia Granata (@AmelieGranata) a la Facultad de Medicina de la UNR acompañada de Baby Etchecopar.



?? Vía @MumiYadanza pic.twitter.com/i505Lj8hrf — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 10, 2023

“Es una falta de respeto que la gente está pasando mal y está inundado de carteles, se puede hacer una elección y campaña con austeridad”, dijo.

• 10.15. Votó Agustín Rossi.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria votó en Rosario y resaltó la importancia de “reafirmar la vida en democracia”. Además, pidió “no traspolar lo que sucede en una provincia o municipio a nivel nacional, acá lo que predomina son los condimentos locales en la conformación del voto, cuestiones propias”.

• 9.19 - Votó el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano

"Es una jornada muy linda, está lindo el clima y también tiene que estar lindo el clima en esta provincia y esta ciudad, hace muchos años tiene el mismo color político Rosario y ojalá podamos tener una renovación. Desde el ministerio de Transporte, sin mirar colores políticos, trajimos la SUBE que era pedida durante muchos años. Hoy está la SUBE con todos sus beneficios. También trajimos los trenes, hacía muchos años que no tenía trenes Rosario. estoy muy esperanzado de que el futuro sea de producción y trabajo. Que no volvamos atrás", declaró.

• 8.48 - Votó Maximiliano Pullaro en Hughes

"Santa Fe sintetiza lo mejor de nuestro país, es muy importante esta elección y tenemos expectativa que pueda empezar un cambio en Santa Fe y reiteramos y pedimos que vayan a votar, sabemos que hay angustia y dolor, que la pasaron mal los últimos años. en el voto esta la oportunidad para estar mejor", dijo el candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe.

• 8.20 - El primer votante

Pocos minutos después de las 8, un hombre fue el primero en acercarse a votar cuando todavía se desperezaban las autoridades de mesa, en el comienzo de una jornada agradable en Rosario que alcanzará los 26 grados.

La jornada electoral ya se lleva adelante en Santa Fe, donde los ciudadanos de la provincia votan para definir al próximo gobernador y vice, como también diputados provinciales, senadores departamentales, intendentes, concejales y autoridades de comunas.

El ex ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro, de Juntos por el Cambio, se perfila como el gran favorito para suceder en la Gobernación a Omar Perotti, mientras que el senador nacional Marcelo Lewandowski busca retener la conducción de la provincia para el peronismo.

Los santafesinos más madrugadores ya se están acercando a las escuelas para sufragar en una jornada que amaneció con 10 grados en la ciudad de Rosario y que prevé alcanzar los 26 grados durante la tarde.