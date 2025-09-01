Pullaro y Scaglia estuvieron en el Estudio Federal de Cadena 3 en la Fluvial

En el marco del Santa Fe Business Forum 2025, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia visitaron este lunes el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3 Rosario, instalado en La Fluvial. Ambos dialogaron con el periodista Alberto Lotuf sobre el alcance del encuentro internacional y los desafíos que enfrenta la gestión provincial.

Pullaro subrayó que esta segunda edición del Business Forum duplicó la convocatoria del año anterior y destacó la participación de 1.000 pymes santafesinas, junto con la llegada de 200 compradores internacionales y 40 fondos de inversión. “Es un evento que no tiene antecedentes en el país, porque permite que nuestras empresas locales puedan mostrar sus productos en un mano a mano directo, sin necesidad de viajar al exterior”, explicó.

El gobernador agregó que el foro se convirtió en una plataforma para abrir mercados, consolidar vínculos y, principalmente, generar empleo. “Sabemos trabajar, sabemos invertir y tenemos los mejores productos de la Argentina. Eso es lo que mostramos al mundo desde Rosario”, afirmó.

Por su parte, Scaglia destacó la importancia de la articulación público-privada y el acompañamiento del Estado provincial para las pequeñas y medianas empresas. “El sector productivo de Santa Fe es el motor que impulsa la economía. Este tipo de encuentros muestran que, cuando se facilita el acceso, aparecen oportunidades concretas para todos”, señaló.

En la entrevista, Pullaro también hizo referencia al equilibrio fiscal alcanzado por la provincia. Recordó que al inicio de su gestión recibió una administración con deudas y déficit, y que la estabilización de las cuentas permitió sostener obras públicas en todo el territorio santafesino. Entre ellas mencionó la ejecución de más de 200 obras hídricas y la puesta en condiciones de 2.000 kilómetros de canales, lo que fue clave frente a las intensas lluvias registradas recientemente.

El gobernador sostuvo que “no alcanza con tener equilibrio fiscal, sino que también hay que gestionar, invertir y llevar adelante proyectos que cambien la vida de la gente”. En esa línea, defendió la continuidad de un plan de infraestructura orientado a mejorar la competitividad de la producción y la calidad de vida en las ciudades y pueblos de la provincia.

Además, durante la charla con Lotuf, los mandatarios provinciales se refirieron a la coyuntura política nacional. Pullaro valoró la necesidad de acompañar medidas de orden macroeconómico, pero advirtió que el Gobierno Nacional “debe prestar atención a la microeconomía y al bolsillo de la gente, porque la plata no alcanza y es fundamental sostener la inversión pública”.

Entrevista por Alberto Lotuf