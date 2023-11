Lotuf, historia viva de la Fiesta de las Colectividades: "Es punto de felicidad"

Es una marca simbólica de cualquier Fiesta de las Colectividades: todos los rosarinos saben que, en el escenario, la conducción del evento estará en la voz de Alberto “Turco” Lotuf. En esta 39° edición de la festividad el presentador cumple su participación N°38 en la fiesta. Una historia de amor y respeto inquebrantable.

La fiesta, que supo resistir ante cambios y críticas, se consolidó como una referencia en la ciudad. De hecho, desde otros puntos del país intentaron imitarla, pero sin éxito. Colectividades es, en Rosario, una fiesta popular.

En Cadena 3, Lotuf abre su libro de historias y también su corazón para contar con lujo de detalle vivencias, experiencias y apreciaciones sobre una relación que va rumbo a los 40 años.

- ¿Qué diferencias hay entre la fiesta actual y sus inicios?

Es el día y la noche. Hubo que sortear muchas dificultades, el encuentro no resultó comprendido en principio. Se estudiaron lugares y comenzó en el Parque a la Bandera. Hubo que explicarles a los vecinos de la zona que no era algo difícil de asumir. Y terminamos mirando de frente al río. Antes se ubicó de espaldas al río, de espaldas y casi apoyado al Monumento Nacional a la Bandera también.

- ¿Qué otros cambios puede mencionar?

Eran escenarios precarios. Nos mojábamos con la lluvia. El encuentro fue de menor a mayor. Hoy esta totalmente aceptado. Es la fiesta más popular de la ciudad, no la más importante, que es la del 20 de Junio. El rosarino le dice que sí a la fiesta.

- ¿Por qué te sumaste a la fiesta?

A mí me llamaron. Me gustó la idea, me gusta estar en contacto con la gente. Me gusta la congregación de gente, la multitud, dirigirme a ellos. Es mi esencia. A colectividades llego y es mi casa. Hay abrazos, recuerdos, anécdotas, crecimientos individuales y colectivos.

- En casi 40 años debe haber ido cambiando la impronta del evento…

Fue todo muy rápido. La comida fue convocante, las delicias son una maravilla. Todos los años se trató de mejorar un poco y se perfeccionó. Todos crecimos y aportamos. Huno mucho en contra de la fiesta, pero nunca corrió riesgo su continuidad. Hay gente que no se ve en todo el año y se cuenta ahí. Hay familias en colectividades, hay parejas que se conocieron. Es difícil hablar de colectividades y despojarte de lo maravilloso que ocurrió allí. Hubo dos años en 38 que no llovió nunca, no lo podíamos creer (risas).

- ¿Alguna anécdota en tantos años de participación?

Enfermarnos, por el frío y la lluvia. Antes si llovía salíamos corriendo, no había previsiones como ahora. La fecha se cambió y siempre está esta historia de la lluvia, que este año bendita sea.

- Hay algo coyuntural que es la posición de Israel, ¿cuál es su opinión al respecto?

No soy partidario de que las cuestiones políticas se lleven al encuentro. Vi colectividades que al final de bailes pidieron por la paz. Pero las acciones políticas deberían estar al margen. No es correcto. Colectividad es punto de encuentro y felicidad.