La fuerte tormenta que atravesó Rosario durante la noche dejó importantes consecuencias en distintos sectores de la ciudad. Gonzalo Ratner, de Defensa Civil, informó que el fenómeno llegó desde el oeste después de las 20.30 y estuvo acompañado por ráfagas de viento que alcanzaron los 86 kilómetros por hora, con varios registros superiores a los 70. El momento de mayor intensidad se produjo cerca de las 21, cuando el temporal golpeó con más fuerza.

Según detalló el funcionario, la estación meteorológica registró 52 milímetros de lluvia, aunque una de las particularidades fue la concentración de gran parte de ese volumen en pocos minutos. Durante las primeras horas de la mañana ya se habían recibido más de 200 reclamos por distintos inconvenientes, una cifra que podía aumentar a medida que los vecinos retomaran sus actividades y advirtieran los daños.

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Entre las principales consecuencias se registraron ramas quebradas, árboles caídos y anegamientos transitorios en diferentes puntos de Rosario. Uno de los episodios se produjo en Iriondo al 1600, donde un árbol cayó de raíz. Ratner advirtió que todavía quedaba una importante tarea operativa por delante y que podían producirse cortes de tránsito puntuales para permitir los trabajos de los equipos municipales.

Aunque ya no había alertas meteorológicas vigentes, el titular de Defensa Civil pidió circular con mucha precaución debido a los riesgos que persistían en la vía pública. Además, señaló que la cantidad de reclamos podía llegar a entre 700 y 800 durante la jornada, siempre dentro del ámbito de Rosario. Ante cualquier emergencia o situación vinculada con los efectos del temporal, recordó que los vecinos pueden comunicarse con el número 103.

Informe de Fernando Carrafiello.