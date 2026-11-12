La red de narcotráfico, armas y lavado que operaba alrededor del hijo de Esteban Lindor Alvarado

Santino Alvarado, hijo de Esteban Lindor Alvarado, fue detenido este jueves en Funes durante un amplio operativo judicial que incluyó más de 40 allanamientos en Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Roldán y Funes. La investigación, desarrollada en los fueros federal y provincial, busca determinar el funcionamiento de una presunta estructura dedicada al narcotráfico, la comercialización ilegal de armas, el cobro de dineros y el lavado de activos, que habría mantenido actividad a través del entorno del condenado jefe narco.

El procedimiento tuvo como uno de sus resultados centrales la detención de Santino, quien, según el reporte de la Policía Federal Argentina, rompió tres teléfonos celulares cuando los efectivos ingresaron a la vivienda donde fue localizado. Entre los arrestados también aparecen María Fernanda Rojas y Claudio Tavella, abogado de Esteban Alvarado, a quienes los investigadores ubican dentro del círculo de mayor confianza del condenado.

Los operativos fueron realizados por la Policía Federal en el marco de una investigación articulada entre la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Los informes oficiales difundidos por separado consignaron 38 allanamientos por parte de la fuerza federal y más de 40 medidas en el balance conjunto de las actuaciones judiciales. La diferencia respondería a los distintos alcances de los procedimientos contabilizados por cada organismo, aunque los comunicados no ofrecen un detalle unificado.

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La hipótesis central sostiene que Santino habría utilizado a personas de su entorno para desarrollar distintas actividades ilícitas, entre ellas el cobro de dinero a terceros, la venta de armas y municiones, la comercialización de estupefacientes y el cambio de divisas. Los investigadores también sospechan que parte de esos movimientos económicos habría sido disimulada mediante operaciones de compra y venta de vehículos de gama media y alta, una modalidad que habría permitido introducir fondos de presunto origen ilegal en circuitos comerciales.

En esa reconstrucción, María Fernanda Rojas aparece señalada como una figura relevante en la administración de los movimientos de dinero. Según las pesquisas, habría tenido un conocimiento amplio del funcionamiento interno del grupo y de sus relaciones, y habría asumido un papel de importancia después de la detención de Esteban Alvarado, con el objetivo de garantizar la continuidad de determinadas actividades. Las tareas de vigilancia también habrían permitido reconstruir sus contactos y desplazamientos.

Otro de los detenidos es Claudio Tavella, abogado de Esteban Alvarado. El informe federal sostiene que ambos compartieron un período de detención años atrás y que desde entonces habrían consolidado una relación de estrecha confianza. Para los investigadores, el vínculo no se habría limitado a la representación legal: Tavella habría atendido distintos requerimientos del condenado y mantenido comunicaciones telefónicas frecuentes con él. Su eventual participación en las actividades investigadas deberá ser establecida en el expediente y sometida a las instancias judiciales correspondientes.

La causa tiene un antecedente en una investigación que tramitó ante el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, vinculada con un intento de fuga de Esteban Alvarado del Complejo Penitenciario Federal N.º 1 de Ezeiza. A partir de ese episodio, la Justicia dispuso profundizar las averiguaciones sobre el entorno del condenado ante la sospecha de que podía continuar vinculado con actividades delictivas pese a encontrarse detenido. Las tareas se concentraron especialmente en Santino y en las personas con las que mantenía contacto.

A través de intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias encubiertas y el uso de drones, los investigadores identificaron domicilios, vehículos y personas que posteriormente quedaron alcanzados por las órdenes de allanamiento. Con esos elementos, el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó los procedimientos, con intervención de la Secretaría B y de la Procunar NEA.

El resultado de los registros aportó elementos que refuerzan las distintas líneas de investigación. En una vivienda vinculada a Santino Alvarado se secuestró una escopeta calibre 12/70 con 14 municiones, una pistola Glock calibre 9 milímetros con mira láser y tres cargadores que contenían un total de 88 municiones, además de una pistola Ruger calibre .380 con dos cargadores y otras 125 municiones.

En otro inmueble, relacionado con Nicolás David Torres, los efectivos encontraron un ladrillo de cocaína de aproximadamente un kilogramo, una pistola Glock calibre .40 con el cañón modificado para la colocación de un silenciador y dos municiones en su cargador, además de una pistola Taurus calibre 6,35. En ese domicilio también se secuestraron dos balanzas de precisión, una granada de mano, 205 municiones calibre .223 y cuatro cargadores de fusil.

El hallazgo de la granada fue uno de los episodios que requirió especial atención durante los procedimientos, por la necesidad de establecer las condiciones del artefacto y adoptar las medidas de seguridad correspondientes. En otros domicilios también se incautaron estupefacientes, armas de fuego, municiones, balanzas digitales y dinero en efectivo.

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La investigación tuvo además una derivación en la Justicia provincial. El Ministerio Público de la Acusación confirmó la detención de otras dos personas, identificadas por sus iniciales como G.M. y D.L. La primera fue arrestada en Rosario y la segunda en Roldán. Los allanamientos solicitados por los fiscales provinciales comprendieron cuatro domicilios de Rosario, uno de Puerto General San Martín y otro de Roldán.

En paralelo, diez personas quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal, según el reporte conjunto del MPF y el MPA. El informe de la Policía Federal, difundido por separado, había consignado más de nueve arrestos y mencionado entre ellos a Santino Alvarado, Rojas y Tavella. Los distintos recuentos corresponden a reportes de las jurisdicciones que intervinieron y no permiten establecer, por el momento, una nómina única y definitiva de todos los detenidos.

Las personas arrestadas deberán comparecer en audiencias imputativas en ambas jurisdicciones. Allí se conocerán formalmente los hechos que se les atribuyen y las calificaciones legales que sostendrán los fiscales. Hasta entonces, las responsabilidades individuales y el alcance de las presuntas maniobras forman parte de una hipótesis investigativa que deberá ser acreditada judicialmente.