La movilización en Rosario irá de Plaza San Martín al Monumento a la Bandera

Bajo el lema “Rosario marcha contra el ajuste y la impunidad”, organizaciones sociales y sindicales se movilizarán en la tarde de este miércoles por el centro de Rosario. La concentración comenzará a las 16:30 horas en la Plaza San Martín, para luego marchar hasta el Monumento a la Bandera.

“A 22 años de la histórica pueblada del 19 y 20 de Diciembre 2001 nos convocamos una vez más junto al Pueblo”, expresaron oficialmente. Y añadieron: “Por la impunidad de todos los gobiernos que pasaron en 22 años, y frente al ajuste del gobierno nacional , le respondemos movilizándonos en las calles con unidad, solidaridad y organización popular: la salida es colectiva, siempre”.

Algunas de las entidades que participarán de la marcha serán ATE, Coad, CTA, el Frente de Izquierda, y la mencionada Asamblea del 19 y 20 de diciembre.

Octavio Crivaro, referente del Frente de Izquierda de Santa Fe, criticó los anuncios de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Vamos a salir a la calle, no hay ningún motivo para no hacerlo. La situación social y económica que ya era muy precaria se agravó de manera drástica por las medidas del ministro de las financieras y los empresarios, Luis Caputo. Y lo que plantea Bullrich es un mamarracho desde lo jurídico. Quiere aplicar una virtual prohibición de las manifestaciones, como una Argentina de principios del Siglo XX, el Estado te mata de hambre y no podés manifestarte ¿Se cumple el derecho a comer? Bullrich hizo manifestaciones en plena pandemia”, remarcó.