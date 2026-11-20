Un hombre de 35 años fue demorado este miércoles por la noche en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Sarmiento, luego de que tres perros de raza pitbull atacaran y mataran a la mascota de una mujer de 71 años en Mitre al 1500, en pleno centro de Rosario.

El hecho ocurrió cuando la mujer caminaba por la vía pública junto a su caniche. Según denunció, los tres animales salieron de una vivienda y atacaron a su mascota, que sufrió heridas de gravedad y murió como consecuencia de la agresión.

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?? VECINOS DENUNCIAN ATAQUES REITERADOS DE CUATRO PITBULL EN EL CENTRO DE ROSARIO El ataque de cuatro perros pitbull que provocó la muerte de un pequeño animal este jueves por la noche, en Mitre y Zeballos, generó indignación entre los vecinos. https://t.co/r9Zjzi7SiB — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 20, 2026

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Tras la intervención policial y de la Brigada Ecológica de Rescate Animal, la fiscal de turno ordenó la demora del presunto propietario de los perros, identificado como Sergio Adrián K., de 35 años. Además, dispuso el traslado de los tres pitbull al Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA).

Los animales quedaron bajo resguardo del organismo municipal mientras avanza la investigación. La causa quedó abierta por una presunta infracción a la Ley Sarmiento, que contempla sanciones por actos de maltrato y crueldad contra los animales.