La ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Rosario este jueves establece la prohibición de la actividad de cuidacoches en todo el ejido urbano, fija multas de hasta 300 unidades fijas para quienes incumplan la disposición bajo determinadas circunstancias y sanciones de hasta 500 unidades fijas para quienes organicen o coordinen estas prácticas. La normativa también establece los procedimientos de intervención municipal y policial, las zonas prioritarias para los controles y las condiciones para aplicar las sanciones.

El texto corresponde al expediente 283133 de Intendencia y dispone la adhesión de Rosario a la Ley Provincial 14.486. En su artículo primero prohíbe ofrecer o disponer espacios de estacionamiento en la vía pública a cambio de una retribución económica, tanto si el pago es voluntario como si es exigido. La restricción comprende también la guarda, el cuidado, el lavado y la limpieza de vehículos.

La prohibición alcanza a toda la ciudad, aunque el Ejecutivo municipal deberá implementar los controles de manera prioritaria en determinados sectores y extenderlos progresivamente al resto del territorio.

Las primeras zonas contempladas son las comprendidas en el sistema de estacionamiento medido o tarifado, los perímetros concesionados, los corredores comerciales, gastronómicos y de nocturnidad, y las inmediaciones de centros de salud.

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También se incluyen los sectores ubicados dentro de un radio de hasta 20 cuadras de eventos masivos, deportivos, culturales y espectáculos públicos. En esos casos, los controles abarcarán desde dos horas antes del comienzo de cada actividad hasta una hora después de su finalización. La disposición comprende los acontecimientos realizados en estadios.

El municipio también podrá determinar otras zonas prioritarias en función de las denuncias recibidas, los antecedentes registrados y los mapas de calor de delitos y faltas.

En relación con los procedimientos, el artículo 3 habilita a los agentes municipales de control a solicitar la intervención inmediata de la Policía de Santa Fe para hacer cesar la infracción y desplazar a las personas involucradas del espacio público. Esta actuación no impide que posteriormente se tramite la sanción correspondiente.

La ordenanza establece que, cuando una persona sea sorprendida en flagrancia bajo alguno de los supuestos del artículo 66 quáter del Código de Convivencia provincial susceptibles de arresto —organización previa, reincidencia registrada o circunstancias agravantes—, los agentes podrán requerir su conducción a una dependencia policial.

El mismo procedimiento podrá solicitarse cuando el presunto infractor persista en la actividad después de recibir la orden de desplazamiento. La intervención policial tendrá como finalidad hacer cesar la falta, identificar a la persona y ponerla a disposición de la autoridad de juzgamiento.

Otro de los puntos centrales es la modificación del artículo 300 del Código de Convivencia Ciudadana municipal, que establece las sanciones económicas y las tareas educativas y concientizadoras.

La nueva redacción fija multas de entre 10 y 200 unidades fijas y/o entre 15 y 80 horas de tareas educativas y concientizadoras para quienes incurran en las conductas contempladas en el artículo. Entre ellas se encuentra ofrecer espacios para estacionar, guardar, cuidar, lavar o limpiar vehículos en la vía pública a cambio de una retribución económica, sin autorización municipal.

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Las sanciones aumentan cuando la actividad se desarrolla bajo alguna de las circunstancias agravantes previstas en la ordenanza. En esos casos, las multas pasan a un rango de entre 10 y 300 unidades fijas y las tareas educativas y concientizadoras pueden alcanzar entre 20 y 160 horas.

Los agravantes contemplados son:

- La utilización de violencia o amenazas contra personas o bienes.

- La realización de la actividad en zonas de estacionamiento medido o tarifado, o en sectores administrados por entidades o personas autorizadas.

- El desarrollo de la práctica dentro de las 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas anteriores y la hora posterior a su finalización.

- El aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el género, la edad, la discapacidad u otras circunstancias.

- La actividad durante el horario nocturno, establecido entre las 18 y las 6, o en zonas escolares, bancarias, comerciales y de edificios públicos.

La normativa también establece sanciones específicas para quienes organicen, coordinen o tengan responsabilidades sobre estas actividades. Cuando se acredite ese rol, la multa podrá alcanzar entre 20 y 500 unidades fijas, además de hasta 160 horas de tareas comunitarias. Asimismo, podrá disponerse el decomiso de los elementos utilizados.

El artículo 5 incorpora las medidas de prevención e inclusión social. Para su implementación, el municipio deberá intervenir a través del Gabinete Social, con participación de las áreas de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud Pública, Desarrollo Económico y Empleo, Género y Derechos Humanos, Cultura y Educación, Deportes y Turismo, entre otras dependencias, en articulación con el Gobierno provincial.

Las acciones previstas incluyen relevamientos sobre la situación social, educativa y laboral de las personas alcanzadas por la ordenanza, acceso a programas de formación en oficios, acompañamiento para completar los estudios primarios y secundarios y vinculación con oportunidades de empleo.

También se contempla la incorporación a emprendimientos productivos y de economía social, el acceso a ferias y mercados y la intermediación laboral. En materia de salud, se prevé la articulación con programas de atención de salud mental, discapacidad y consumos problemáticos.

La ordenanza establece además un procedimiento específico cuando se detecte la participación de menores de edad. Si una niña, niño o adolescente realiza la actividad sin acompañamiento adulto, o existen indicios de explotación o utilización por parte de terceros, los agentes deberán dar intervención inmediata al área local de Niñez.

Cuando los menores acompañen a personas adultas que desarrollen la actividad, las circunstancias deberán quedar registradas en el acta correspondiente, preservando su identidad y privacidad. Si son involucrados en la práctica o utilizados para solicitar o recibir dinero, deberá considerarse especialmente la aplicación del agravante previsto en la norma.

El Ejecutivo municipal deberá evaluar periódicamente el alcance y la efectividad de las medidas sociolaborales y convocar a una mesa consultiva y de monitoreo integrada por instituciones y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, el artículo 6 autoriza al municipio a celebrar convenios de colaboración con otras localidades del Área Metropolitana de Rosario y zonas aledañas, además de asociaciones civiles, entidades deportivas, religiosas, culturales, educativas y vecinales. Los acuerdos podrán contemplar acciones conjuntas de ordenamiento del espacio público y el uso compartido de recursos e infraestructura.

Finalmente, el artículo 7 establece que la autoridad de aplicación deberá dictar la reglamentación complementaria necesaria para implementar la ordenanza.