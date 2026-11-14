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Turismo Carretera: Ahora Rossi y Toyota son los mejores antes de clasificar en Río Cuarto

El piloto de Del Viso mostró su performance al adueñarse del “Entrenamiento 2”, escoltado por Valentín Aguirre y Agustín Canapino con sendos Chevrolet Camaro. 16:05 se clasifica.

14/11/2026 | 14:19Redacción Cadena 3

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TC: Ahora Rossi y Toyota son los mejores antes de clasificar en Río Cuarto.

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Matías Leonardo Rossi, el “Misil de Del Viso” con el Toyota Camry #117 bajó los registros en el mediodía de Río Cuarto y por el momento es lo mejor, antes de enfrentar la penúltima clasificación del año de Turismo Carretera.

Rossi marcó para la mejor de las 7 vueltas dadas, 1’20”223/1000, dejando detrás a los Chevrolet Camaro de Valentín Aguirre y del campeón actual Agustín Canapino por 135/1000 y 194/1000 respectivamente. El líder de la Copa de Oro, Julián Santero con el BMW quedó en posición 12°.

El cordobés Rodrigo Lugón de Villa Allende con el Ford Mustang sorprendió al ubicarse 5° y se convirtió en el mejor de sus comprovincianos, puesto que Ricardo Risatti (Ford Mustang) fue 7°, Marco Dianda (Dodge Challenger) 18° y Facundo Chapur (Torino NG) 19°. A las 16:05 se clasifica para ordenar las series de este domingo. 

Turismo Carretera/Entrenamiento 2-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Río Cuarto. Imágenes: Prensa ACTC Argentina.

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