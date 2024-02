Un rapero detenido y regresos esperados: las perlitas que dejaron los Grammy

Este domingo se celebró en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles la 66ª edición de los Premios Grammy con Taylor Swift como protagonista tras romper un récord.

La nueva edición de los premios que galardonan lo mejor de la música dejó algunas perlitas sorprendentes y regresos esperados por todos los amantes de la música.

Un rapero premiado y detenido

El rapero de 48 años, Killer Mike, se llevó los premios a la mejor canción de rap, mejor interpretación por Scientists & Engineers y el mejor álbum de rap por Michael.

La noche parecía ser soñada para el artista estadounidense. Sin embargo, su noche triunfal se vio empañada ya que tuvo que abandonar el recinto esposado y escoltado por la Policía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según informaron fuentes estadounidenses, el rapero fue detenido debido a que en la previa de la ceremonia se habría visto envuelto en una pelea en las inmediaciones del estadio.

La coronación de Killer Mike en la categoría mejor álbum de rap por Michael generó una gran repercusión en las redes ya que la mayoría de los fanáticos creía que el disco de Travis Scott, Utopia, merecía el premio.

Luego, Travis Scott se presentó en el escenario junto a Playboi Carti interpretando su gran éxito "Fein".

Emotivos regresos a la música

La cantautora de 80 años, Joni Mitchell llenó el Crypto.com Arena de emoción cuando interpretó su clásico lanzado en 1966, "Both Sides Now".

En medio de un emocionante silencio, signo del respeto del resto de los artistas y del público, Joni Mitchell -sentada en un lujoso sillón blanco y dorado y rodeada de velas- se presentó por primera vez en los premios Grammy.

La artista fue acompañada por su banda conformada por Brandi Carlile, Blake Mills, Allison Russell, Lucius, Jacob Collier y Sista Strings.

Además, Joni Motchell se llevó el premio Grammy al mejor álbum de folk por su disco At Newport.

En el año 2015, la artista sufrió un aneurisma cerebral que casi le cuesta la vida, tras esto, la cantautora se sometió a una larga rehabilitación para volver a hablar, caminar y tocar la guitarra.

/Inicio Código Embebido/

What an epic performance by the legendary @jonimitchell tonight. I honestly felt she had everyone not only in the audience, but everyone watching at home worldwide completely mesmerized and hanging on her every word. She had everyone’s heart in her hands. Simply Beautiful ???? pic.twitter.com/IYoJsgeYtt