FOTO: Zelenskyy elogia ataque de Ucrania contra buque de guerra ruso atracado en base naval en Libia

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó el lunes que Ucrania estuvo detrás de un ataque contra un buque de guerra ruso amarrado en un puerto de Libia, afirmando que drones navales hundieron la embarcación en un asalto sorpresa el día anterior.

Las fuerzas ucranianas desplegaron siete drones en la operación que atacó la corbeta de la marina rusa en el Mediterráneo, según Zelenskyy. El Merkury era una de las embarcaciones más nuevas de Rusia, incorporada un año después que Moscú lanzara la invasión a gran escala de 2022 contra su vecino, dijo en una publicación en X.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declinó comentar sobre el ataque, señalando que el Ministerio de Defensa de Rusia ofrecerá más información "si se considera apropiado".

La operación, realizada a unos 2.400 kilómetros (1.500 millas) de la línea del frente en Ucrania, fue el más reciente audaz asalto de largo alcance de las fuerzas de Kiev.

Ucrania en ocasiones ha avergonzado a Moscú durante la guerra con ataques como la Operación Telaraña en junio de 2025, cuando drones lanzados desde camiones impactaron más de 40 aeronaves estacionadas en bases aéreas en toda Rusia. A lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (casi 800 millas) que serpentea por el este y el sur de Ucrania, los drones y robots terrestres de Kiev están ayudando a contener al ejército más grande de Rusia.

Al mismo tiempo, los misiles y drones de Rusia han devastado la red eléctrica de Ucrania antes del invierno y han dañado edificios civiles.

Un ataque ruso contra un bloque de apartamentos de cinco pisos en una aldea cerca de Kiev mató a 11 personas, afirmó la policía regional el lunes. Un niño de 7 años y una mujer de 79 fueron sacados con vida de los escombros tras el ataque del domingo por la mañana, de acuerdo con los servicios de rescate.

Tres personas murieron el lunes en un ataque ruso contra un hospital en la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informó la administración militar regional. Otras dos personas murieron cuando las fuerzas rusas atacaron un vehículo que llevaba marcas que indicaban que estaba evacuando a residentes de la ciudad oriental de Kramatorsk, añadieron las autoridades.

También el lunes, la Comisión Europea propuso una nueva ronda de sanciones para mantener la presión económica sobre Moscú, apuntando a decenas de bancos rusos, endureciendo las medidas contra plataformas de criptomonedas e imponiendo prohibiciones a equipos deportivos y atletas que compiten bajo la bandera del país.

Las propuestas, presentadas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, deben ser respaldadas por los 27 países miembros de la Unión Europea antes de poder entrar en vigor. El proceso puede tardar semanas, y es probable que las medidas previstas sean modificadas.

El bloque ya ha sancionado a más de 4.700 personas y entidades, incluido el presidente Vladímir Putin, y a varias empresas energéticas.

Zelenskyy describió el ataque del domingo como "ejemplar" y dijo que "se lograron los objetivos que establecimos".

"Seguimos nuestras operaciones en aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armas ucranianas", señaló.

Ucrania ha atacado refinerías de petróleo rusas tan lejos como el oeste de Siberia y buques de guerra rusos en el Mediterráneo, aseveró Zelenskyy en un mensaje en video a una reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Berlín.

Una refinería de petróleo en la región occidental rusa de Rostov detuvo sus operaciones el lunes luego de lo que el gobernador Yuri Slyusar catalogó como un ataque "masivo" ucraniano con drones y misiles que duró más de seis horas. El Estado Mayor General de Ucrania informó que la refinería, ubicada a solo unas pocas decenas de kilómetros (millas) de la frontera ucraniana, puede procesar hasta 55 millones de barriles de petróleo al año y estaba en llamas tras el ataque.

Autoridades rusas también destacaron el lunes de un ataque ucraniano contra sitios industriales en la región rusa de Perm, a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de Ucrania. Una persona murió en el ataque y 56 drones ucranianos fueron derribados, dijo el gobernador de Perm, Dmitri Makhonin.

"Seguimos encontrando maneras de ponernos de pie después de cada ataque ruso", comentó Zelenskyy.

Las fuerzas ucranianas también atacaron el buque ruso de carga MV Angara, que Zelenskyy dijo que Moscú utilizaba para transportar armas. Agregó que las fuerzas también destruyeron un helicóptero militar Ka-27 que estaba en el Merkury.

Las fuerzas ucranianas están operando en el oeste de Libia bajo un acuerdo encubierto respaldado por Occidente, utilizando el territorio del país norteafricano para atacar un petrolero ruso en el Mediterráneo en marzo, según funcionarios libios.

Las fuerzas ucranianas, la mayoría expertos en drones, operaban principalmente en una base aérea en la ciudad costera de Misrata, pero también en otras instalaciones militares en la capital, Trípoli, y en la localidad costera de Zawiya, dijeron los funcionarios a The Associated Press a principios de este año. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos confidenciales.

El ataque del domingo dañó gravemente la corbeta de la marina rusa en la Base Naval de Bengasi, en el este de Libia, según dos funcionarios libios, aunque Zelenskyy afirmó que fue hundida.

Residentes en Bengasi escucharon fuertes explosiones y vieron llamas en la base temprano el domingo. Unidades de defensa civil acudieron al lugar y extinguieron el fuego, según las autoridades en el este de Libia.

La embarcación había atracado para repostar combustible y abastecerse como parte de un acuerdo entre Rusia y el gobierno con sede en el este de Libia, explicó un comunicado, sin proporcionar detalles sobre la embarcación o su carga.

El gobierno en el este de Libia envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo una investigación internacional sobre el posible uso del oeste de Libia para preparar y lanzar el ataque.

Funcionarios libios informados sobre el ataque dijeron a la AP que al menos cuatro drones fueron interceptados y dos impactaron la corbeta, que está diseñada para patrullar aguas costeras y escoltar a otros barcos.

Al menos 10 personas, incluidos nacionales libios y rusos, resultaron heridas en el ataque, reveló uno de los funcionarios.

Los funcionarios, afiliados al autodenominado Ejército Nacional Libio, que controla el este y el sur de Libia, hablaron bajo condición de anonimato porque no se les permitía hablar con reporteros.

Ambrey, una firma británica de seguridad marítima e inteligencia de riesgos, indicó que algunas de las explosiones en la Base Naval de Bengasi probablemente fueron causadas por la detonación de municiones a bordo del Merkury.

Horas después del ataque al buque de guerra, otra ofensiva con drones marinos impactó un buque comercial con bandera de Malta que navegaba frente a Bengasi, señaló la Guardia Costera libia.

El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como el SBU, indicó que el buque de carga MV Angara estaba sancionado y se utilizaba para transportar equipo militar ruso, y el Merkury escoltaba regularmente convoyes navales rusos, incluida la protección del MV Angara.

Los drones fueron entregados a un lugar designado y lanzados desde un "buque nodriza" cerca del objetivo, añadió el SBU.

Las defensas rusas intentaron interceptar los drones atacantes, dijo.

"Las fuerzas de defensa de Ucrania han demostrado una vez más que la marina rusa y su logística no tienen rutas seguras", dijo el SBU.

___

Magdy reportó desde El Cairo. Las periodistas de The Associated Press Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra, y Barry Hatton en Lisboa, Portugal, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.