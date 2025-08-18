Zelenski debe decidir: ceder territorio o seguir en guerra con Rusia

FOTO: Trump recibe a Zelensli en la Casa Blanca (captura de TV).

Junto a siete líderes europeos, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, quedará ante Donald Trump atrapado en una disyuntiva.

O aceptar la cesión de territorio a Moscú a cambio de garantías estadounidenses sobre la seguridad futura de Ucrania.

O resistir sin concesiones y arriesgarse a despertar nuevamente la furia de Trump.

Zelenski, y los líderes europeos llegaron este lunes después del mediodía a la Casa Blanca para entrevistarse con Trump, como parte de los esfuerzos por terminar la guerra con Rusia.

/Inicio Código Embebido/

?? BREAKING: Ukrainian President Zelensky has officially arrived at the White House, being greeted by President Trump



In addition to being 15 minutes late, Zelensky is of course NOT wearing a suit.



More disrespect towards our country.



NOT ANOTHER DIME FOR UKRAINE! pic.twitter.com/aBOcpsu8Xy — Nick Sortor (@nicksortor) August 18, 2025

/Fin Código Embebido/

"Por solicitud del presidente Zelenski, participaré en la reunión con el presidente Trump y con otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana", escribió la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, en la plataforma X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Gobierno alemán anunció que el canciller alemán, Friedrich Merz, viajó a Washington este lunes, para unirse a otros líderes europeos y a Zelenski en las conversaciones con Trump.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se esperó que Merz discutiera el estado actual de los esfuerzos de paz, señaló un comunicado, y agregó que se abordarían las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y la continuación del apoyo a Ucrania.

La Presidencia francesa anunció a la prensa que el mandatario del país, Emmanuel Macron, viajaba también a Washington el lunes junto con Zelenski y con otros líderes europeos para impulsar la coordinación entre Europa y Estados Unidos.

La agencia de noticias ANSA informó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estaría en Washington el lunes para acudir a una reunión con Trump en la Casa Blanca, junto con Zelensky y otros líderes europeos.

Otros líderes que también viajaron a la capital estadounidense fueron el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.