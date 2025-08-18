En vivo

Mundo

En vivo

Zelenski debe decidir: ceder territorio o seguir en guerra con Rusia

Esta es la disyuntiva que enfrenta en la cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que llega acompañado por siete líderes europeos que lo respaldan.

18/08/2025 | 14:24Redacción Cadena 3

FOTO: Trump recibe a Zelensli en la Casa Blanca (captura de TV).

Junto a siete líderes europeos, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, quedará ante Donald Trump atrapado en una disyuntiva.

O aceptar la cesión de territorio a Moscú a cambio de garantías estadounidenses sobre la seguridad futura de Ucrania.

O resistir sin concesiones y arriesgarse a despertar nuevamente la furia de Trump.

Zelenski, y los líderes europeos llegaron este lunes después del mediodía a la Casa Blanca para entrevistarse con Trump, como parte de los esfuerzos por terminar la guerra con Rusia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Por solicitud del presidente Zelenski, participaré en la reunión con el presidente Trump y con otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana", escribió la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, en la plataforma X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Gobierno alemán anunció que el canciller alemán, Friedrich Merz, viajó a Washington este lunes, para unirse a otros líderes europeos y a Zelenski en las conversaciones con Trump.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se esperó que Merz discutiera el estado actual de los esfuerzos de paz, señaló un comunicado, y agregó que se abordarían las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y la continuación del apoyo a Ucrania.

La Presidencia francesa anunció a la prensa que el mandatario del país, Emmanuel Macron, viajaba también a Washington el lunes junto con Zelenski y con otros líderes europeos para impulsar la coordinación entre Europa y Estados Unidos.

La agencia de noticias ANSA informó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estaría en Washington el lunes para acudir a una reunión con Trump en la Casa Blanca, junto con Zelensky y otros líderes europeos.

Otros líderes que también viajaron a la capital estadounidense fueron el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Lectura rápida

¿Qué líderes se reunirán con Trump? Los líderes europeos y el presidente ucraniano, Zelenski, se reunieron con Trump en Washington.

¿Cuándo fue el anuncio? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo anunció este domingo.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se lleva a cabo en la Casa Blanca.

¿Cuál es el objetivo de la reunión? Discutir las garantías de seguridad y el apoyo a Ucrania.

¿Quién acompañará a Zelenski? Además de von der Leyen, asistirán líderes como Macron, Merz y Meloni.

[Fuente: Noticias Argentinas]

