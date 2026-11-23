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Buenos Aires, 23 de noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reivindicó este lunes los ataques contra dos embarcaciones rusas frente a la costa libia.

"Nuestros guerreros desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana… La corbeta rusa Merkury fue hundida", escribió Zelenski en X.

El caso estaba siendo investigado por Libia, según informó horas antes la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario añadió: "Nuestro segundo objetivo fue el carguero MV ANGARA".