Zelenski confirma ataques a embarcaciones rusas en la costa de Libia con drones ucranianos
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró el ataque a embarcaciones rusas en Libia a través de redes sociales, donde también se informó que el país africano está investigando el incidente.
FOTO: Buques atacados.
Buenos Aires, 23 de noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reivindicó este lunes los ataques contra dos embarcaciones rusas frente a la costa libia.
"Nuestros guerreros desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana… La corbeta rusa Merkury fue hundida", escribió Zelenski en X.
El caso estaba siendo investigado por Libia, según informó horas antes la Agencia Noticias Argentinas.
El mandatario añadió: "Nuestro segundo objetivo fue el carguero MV ANGARA".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Libia?
Se llevaron a cabo ataques contra dos embarcaciones rusas en la costa libia.
¿Quién reivindicó los ataques?
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó la operación.
¿Cuándo sucedieron los ataques?
Los ataques fueron reivindicados el 23 de noviembre de 2026.
¿Dónde se realizaron los ataques?
Los ataques se llevaron a cabo frente a la costa de Libia.
¿Cómo se realizó el ataque?
Se utilizaron siete drones navales de fabricación ucraniana para llevar a cabo el operativo.
[Fuente: Noticias Argentinas]