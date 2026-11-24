Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Las fuerzas armadas de Yemen anunciaron este martes que los combatientes hutíes están listos para llevar a cabo un ataque sobre Adén, la sede del gobierno reconocido internacionalmente, y que se encuentran a solo 60 kilómetros de la ciudad.

Para hacer frente a esta amenaza, las fuerzas yemeníes han establecido una línea fortificada para proteger la urbe, la cual ha sido objeto de ataques en múltiples ocasiones desde 2015. El portavoz militar, coronel Majid al Nuzaili, enfatizó en una conferencia de prensa: "Sí, las fuerzas hutíes están a unos 60 km de la ciudad. Nos tomamos esa amenaza muy en serio y estamos preparados para afrontarla".

El coronel agregó: "Ahora están listos para atacar. Hemos hecho nuestros preparativos para defender Adén. Nuestras fuerzas y nuestro gobierno se asegurarán de que Adén no corra ningún peligro".

El Gobierno de Yemen ha ordenado la retirada de sus fuerzas desde el estrecho de Bab el-Mandeb, y ahora esas unidades están posicionadas al norte y al oeste de Adén, formando una línea defensiva construida para detener el avance hutí. "Adén es una línea roja. Ya lo fue en 2015, cuando los hutíes llegaron a la ciudad y su gente los expulsó", afirmó el coronel durante la rueda de prensa virtual.

Pedido de ayuda internacional

En la misma conferencia, Marwan al-Noman, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores yemení, hizo un llamado a Estados Unidos y a otros países occidentales para que apoyen a la guardia costera yemení en sus esfuerzos por interceptar el contrabando de armas destinado a los hutíes, y que capaciten a las fuerzas yemeníes que combaten a los rebeldes en el terreno.

"Los hutíes son una organización terrorista. Amenazan primero a los yemeníes y luego a todos los países cuyos barcos cruzan el mar Rojo", declaró al-Noman.

El gobierno yemení reconocido internacionalmente tiene su sede en Adén desde que los hutíes lo desplazaron de la capital, Saná, en 2014. El país más pobre del Golfo Pérsico se encuentra inmerso en una guerra civil que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados, y se vio arrastrado a un conflicto más amplio entre Estados Unidos e Irán en julio, cuando se rompió la tregua entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudita.