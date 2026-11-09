Yemen: Ataque aéreo cerca de Saná deja 44 muertos, la mayoría mujeres y niños
Las autoridades hutíes informaron que 44 personas murieron en un ataque aéreo en Yemen. La mayoría eran mujeres y niños. Irán desestima comentarios de EE.UU. sobre sus exigencias para poner fin al conflicto.
FOTO: Rebeldes hutíes reportan 44 muertos en ataque aéreo cerca de Saná y otras noticias de Oriente Medio
El número de muertos por los ataques aéreos cerca de la capital de Yemen, Saná, ha ascendido a 44, según informaron autoridades sanitarias de los rebeldes hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán. De las víctimas, la mayoría son mujeres y niños, lo que ha generado una profunda preocupación en la comunidad internacional.
Los ataques se registraron el sábado en la aldea de Al-Shariya, situada al este de Saná, dejando además a 40 personas heridas, incluidos ocho niños y nueve mujeres. El portavoz del Ministerio de Salud de los hutíes, Anees al-Asbahi, destacó que entre los fallecidos hay 21 niños y 10 mujeres, lo que convierte a este episodio en uno de los más mortales en el contexto del conflicto civil que asola Yemen desde hace más de un año.
Al-Asbahi también indicó que los equipos de rescate continúan buscando a personas desaparecidas en la zona, lo que incrementa el temor de que la cifra de muertos pueda seguir aumentando. Las autoridades hutíes han culpado a Arabia Saudí por estos ataques, que se producen en medio de una escalada de combates entre los rebeldes y el reino, que han resultado en cientos de muertes en Yemen y decenas en Arabia Saudí.
En otro orden de cosas, el Ministerio iraní de Exteriores rechazó los comentarios realizados por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien calificó de "ridículas" las exigencias iraníes para poner fin a la guerra. El portavoz del Ministerio, Esmail Baghaei, defendió que las demandas de Irán, que incluyen el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes y el fin de las hostilidades en la región, son totalmente razonables.
Baghaei también se refirió a los ataques estadounidenses durante las negociaciones de este año, tildándolos de "ilógicos y ridículos". Por su parte, Donald Trump, presidente de EE.UU., expresó en una entrevista que, aunque se busca una solución diplomática, las exigencias de Irán son en muchos casos inaceptables.
En este contexto, Trump tiene programada una reunión con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la Casa Blanca, lo que refleja el papel mediador del país en los esfuerzos por alcanzar un acuerdo entre EE.UU. e Irán.
Este informe se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Yemen?
Un ataque aéreo dejó 44 muertos, principalmente mujeres y niños, cerca de Saná.
¿Quiénes son los responsables?
Los hutíes culpan a Arabia Saudí por los ataques aéreos.
¿Qué dice Irán sobre las exigencias para el fin de la guerra?
El Ministerio iraní de Exteriores desestima las críticas de Marco Rubio y defiende sus demandas como razonables.
¿Cuál es la posición de EE.UU.?
Donald Trump afirma que busca una solución diplomática, pero considera inaceptables las exigencias iraníes.
¿Qué rol tiene Qatar en este conflicto?
Qatar actúa como mediador en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre EE.UU. e Irán.
[Fuente: AP]