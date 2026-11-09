Yemen: Ataque aéreo cerca de Saná deja 44 muertos, la mayoría mujeres y niños

El número de muertos por los ataques aéreos cerca de la capital de Yemen, Saná, ha ascendido a 44, según informaron autoridades sanitarias de los rebeldes hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán. De las víctimas, la mayoría son mujeres y niños, lo que ha generado una profunda preocupación en la comunidad internacional.

Los ataques se registraron el sábado en la aldea de Al-Shariya, situada al este de Saná, dejando además a 40 personas heridas, incluidos ocho niños y nueve mujeres. El portavoz del Ministerio de Salud de los hutíes, Anees al-Asbahi, destacó que entre los fallecidos hay 21 niños y 10 mujeres, lo que convierte a este episodio en uno de los más mortales en el contexto del conflicto civil que asola Yemen desde hace más de un año.

Al-Asbahi también indicó que los equipos de rescate continúan buscando a personas desaparecidas en la zona, lo que incrementa el temor de que la cifra de muertos pueda seguir aumentando. Las autoridades hutíes han culpado a Arabia Saudí por estos ataques, que se producen en medio de una escalada de combates entre los rebeldes y el reino, que han resultado en cientos de muertes en Yemen y decenas en Arabia Saudí.

En otro orden de cosas, el Ministerio iraní de Exteriores rechazó los comentarios realizados por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien calificó de "ridículas" las exigencias iraníes para poner fin a la guerra. El portavoz del Ministerio, Esmail Baghaei, defendió que las demandas de Irán, que incluyen el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes y el fin de las hostilidades en la región, son totalmente razonables.

Baghaei también se refirió a los ataques estadounidenses durante las negociaciones de este año, tildándolos de "ilógicos y ridículos". Por su parte, Donald Trump, presidente de EE.UU., expresó en una entrevista que, aunque se busca una solución diplomática, las exigencias de Irán son en muchos casos inaceptables.

En este contexto, Trump tiene programada una reunión con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la Casa Blanca, lo que refleja el papel mediador del país en los esfuerzos por alcanzar un acuerdo entre EE.UU. e Irán.

Este informe se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos.