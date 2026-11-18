Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) — Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, han adelantado una reunión bilateral en Shenzhen, coincidiendo con la cumbre del APEC, según reportes de medios internacionales.

Xi Jinping expresó que la relación entre ambos países proporciona mayor estabilidad y certeza en un mundo caracterizado por la agitación y los cambios constantes. Estas declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con el mandatario ruso, quien llegó a Shenzhen antes que el presidente estadounidense, Donald Trump, para participar en la reunión del APEC, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.

Por su parte, Reuters destacó que Xi Jinping criticó con severidad el proteccionismo comercial, mientras que Putin centró su discurso en las sanciones impuestas por Occidente a Rusia.

En un banquete, Xi dio la bienvenida a los asistentes, manifestando: "En nombre del Gobierno y del pueblo chino, deseo dar una cálida bienvenida a todos los distinguidos invitados". Afirmó que Shenzhen es un símbolo de apertura e innovación, y que su éxito representa un microcosmos de la reforma y la apertura de China, así como un ejemplo de cooperación exitosa en la región de Asia-Pacífico.

El mandatario subrayó que los principios de apertura, innovación y cooperación han sido fundamentales para el APEC, el cual ha sabido adaptarse a los cambios y ha guiado la integración económica en la región, convirtiéndola en un motor de crecimiento global.

"Mañana, en la reunión de líderes económicos, discutiremos medidas para ampliar la apertura recíproca, exploraremos caminos de crecimiento impulsado por la innovación, y desarrollaremos más oportunidades de cooperación práctica en varios campos", agregó Xi.

En otro orden de cosas, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, informó que la matrícula del vehículo que transporta a Putin en China es temporal. Este tipo de placas se emiten para caravanas oficiales. Zajárova explicó que "en el lado izquierdo hay un carácter que indica la provincia donde se celebra el evento, y en el derecho, un carácter que designa al Consulado General, a través del cual la parte china expide estas matrículas".

La matrícula fue emitida en el aeropuerto al llegar la caravana, y se colocó en el automóvil. Tras finalizar la visita y el despegue del avión con el coche oficial, la placa será devuelta a la parte china.