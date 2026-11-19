Buenos Aires, 19 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente Xi Jinping afirmó que la cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia resultó positiva, constructiva y fructífera.

Estas declaraciones se produjeron durante un resumen de los puntos clave de consenso alcanzados en la reunión con sus homólogos Donald Trump y Vladímir Putin, que tuvo lugar en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China.

Los tres países coinciden en la importancia de defender la paz mundial, y Xi destacó que se debe valorar el esfuerzo realizado para alcanzar esa paz.

El presidente chino también señaló que es fundamental que las grandes naciones tomen en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad de cada país, y que el diálogo y la negociación son la vía adecuada para resolver diferencias.

"Hay esperanza de paz mientras el diálogo no cese y la puerta no se cierre", afirmó Xi Jinping, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Además, destacó la coincidencia entre las naciones en la necesidad de cooperación para afrontar los desafíos globales.

Los tres países deben seguir el consenso logrado en la cumbre, fortalecer la comunicación, promover la paz a través de la cooperación y trabajar juntos para construir un futuro mejor.

"Relaciones China-Estados Unidos son generalmente estables y positivas"

Xi Jinping también mencionó que las relaciones entre China y Estados Unidos han mantenido una trayectoria estable y positiva, lo que aporta certeza y estabilidad al mundo. Este comentario se realizó durante un encuentro con Trump, donde ambos líderes exploraron formas de mejorar sus relaciones bilaterales.

El mandatario chino indicó que se estableció un nuevo marco para una relación constructiva entre ambas naciones, basado en el respeto, la equidad y la reciprocidad, el cual fue bien recibido tanto por los pueblos de China y Estados Unidos como por la comunidad internacional.

Forjar una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos es un esfuerzo sin precedentes, y la clave para mantener este impulso positivo es implementar las acciones necesarias para llevar a cabo el consenso alcanzado.

La cuestión de Taiwán

Respecto a la situación de Taiwán, Xi Jinping enfatizó que Estados Unidos debe actuar de manera correcta y evitar cualquier alteración significativa en las relaciones entre ambos países. Trump reiteró que él y Xi han trabajado juntos para guiar el desarrollo de sus relaciones y que es crucial mantener el impulso positivo de la cooperación bilateral. "Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán", subrayó Trump.

Agencia NA-Xinhua