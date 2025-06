Viudas de exjugadores de la NFL critican un estudio que resta importancia a su sufrimiento

BOSTON (AP) — Decenas de viudas y cuidadores de exjugadores de la NFL diagnosticados con encefalopatía expresaron su indignación ante un estudio reciente, al que calificaron de insultante y despectivo hacia sus experiencias. Este estudio, publicado en la revista Frontiers in Psychology el 6 de mayo, sostiene que las dificultades enfrentadas por los cuidadores se originan en una "exageración mediática" sobre la encefalopatía traumática crónica (ETC), en lugar de ser atribuibles a la enfermedad misma.

La ETC es una condición degenerativa vinculada a las conmociones cerebrales y a los traumas repetidos en la cabeza, que son comunes en deportes de contacto como el fútbol americano. En una carta abierta firmada por esposas, hermanos e hijos de muchos jugadores, los firmantes enfatizaron que la insinuación de que "los problemas de los cuidadores son inevitables debido a la publicidad" resulta insensible y condescendiente.

En su misiva, señalaron: “La carga que experimentamos no ocurrió porque seamos mujeres incapaces de diferenciar entre nuestra experiencia vivida y las historias de la televisión o los informes de los periódicos. Nuestros seres queridos fueron gigantes en vida; la ETC les robó su futuro y nos robó el nuestro. Por favor, no nos roben también nuestra dignidad.”

La Dra. Eleanor Perfetto, quien lideró la respuesta al estudio, es investigadora médica y viuda del exjugador Ralph Wenzel, quien padeció de demencia y paranoia debido a la enfermedad. En su declaración, Perfetto menciona que, aunque la ETC se diagnosticó inicialmente en 1999 a su esposo, su experiencia le dio nombre a lo que ella presenciaba a diario, pero no alteró los síntomas que él padecía.

El estudio involucró a 172 cuidadores de jugadores, todos ellos mujeres, lo que llevó a Perfetto a cuestionar por qué sus vivencias serían minimizadas. “No creo que sea el único factor. Creo que la motivación es hacer que parezca que esto no es un problema real”, afirmó, alertando sobre la tendencia de minimizar la realidad del daño cerebral en el fútbol americano.

Desilusión con el estudio

La carta, que acumula más de 30 firmas de familiares de jugadores destacados, expresa decepción por lo que consideran una falta de comprensión de las implicaciones del daño causado. Si bien reconocen que el estudio explora las experiencias traumáticas de los cuidadores, también enfatizan que se basa en especulaciones sin fundamento. “Insinuaron que la ansiedad de las parejas fue causada por ver las noticias, como si los medios fueran responsables de la atrofia cerebral severa”, argumentaron.

Rachel Grashow y Alicia Whittington, autoras del estudio, afirmaron que su intención es ayudar a las familias de la NFL, especialmente a aquellas que cuidan a jugadores afectados o que están de duelo por seres queridos perdidos. “Lamentamos si alguno de nuestros trabajos sugirió lo contrario”, declararon. Sin embargo, Perfetto se mostró escéptica, temiendo que el estudio contribuya a una narrativa que minimiza los riesgos asociados con el fútbol americano.

En respuesta a preocupaciones anteriores sobre la ETC, la NFL finalmente reconoció una relación entre el fútbol americano y la enfermedad en 2016, tras años de negación. No obstante, la ETC solo puede ser diagnosticada post mórtem, lo que dificulta los esfuerzos para abordar adecuadamente la salud de jugadores retirados.

Al cerrar la carta, las firmantes reafirman la necesidad de respetar su experiencia y la de sus seres queridos. Como Kesha James, quien comparte su historia para aumentar la conciencia, expresó: “Quiero ayudar a crear conciencia sobre esto, para que ninguna otra familia tenga que experimentar lo que yo hice”.