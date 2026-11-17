United Airlines resolvió fallas informáticas que causaron retrasos en vuelos en EE.UU.
La incidencia afectó a aplicaciones operativas, incluidos los sistemas de comunicación y mensajería de la tripulación.
FOTO: United Airlines descartó un ciberataque tras la falla del sistema que retrasó vuelos en Estados Unidos
Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- United Airlines comunicó que ha solucionado la falla informática que ocasionó retrasos en los vuelos durante aproximadamente una hora el lunes, descartando cualquier indicio de ciberseguridad.
Pasajeros informaron sobre largas esperas a bordo de los aviones, mientras que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, que representa a miles de pilotos en Estados Unidos y Canadá, mencionó que la incidencia impactó en aplicaciones operativas, afectando los sistemas de comunicación y mensajería de la tripulación.
El sitio web de seguimiento de vuelos, FlightAware, reportó que 688 vuelos de United, lo que representa el 21% de sus operaciones, sufrieron retrasos, aunque no todos estaban directamente relacionados con la falla. Este incidente ocurrió poco después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos levantara una suspensión nacional de despegues que había provocado demoras en miles de vuelos.
Además, la FAA aclaró que la falla del lunes tuvo origen en los sistemas de United y no está relacionada con sus propios equipos. La situación se ha normalizado y los pasajeros pueden continuar sus viajes con confianza.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
United Airlines experimentó fallas informáticas que causaron retrasos en vuelos.
¿Quiénes se vieron afectados?
Pasajeros de United Airlines y miembros de la tripulación.
¿Cuándo sucedió?
El incidente tuvo lugar el lunes 17 de noviembre.
¿Dónde ocurrió?
En toda la red de vuelos de United Airlines en Estados Unidos.
¿Por qué sucedió?
La falla se originó en los sistemas de United, sin relación con ciberataques.
[Fuente: Noticias Argentinas]