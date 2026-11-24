Buenos Aires, 24 de noviembre (NA-Xinhua) — Al menos cinco personas perdieron la vida, 265 resultaron heridas y casi 20.000 se quedaron sin hogar tras una potente tormenta que azotó la ciudad de Tupanciretá, en el estado de Rio Grande do Sul (sur) de Brasil, según el informe proporcionado por la Defensa Civil.

Este fenómeno meteorológico, con características destructivas similares a las de un tornado, impactó la localidad con ráfagas de viento que alcanzaron los 114 kilómetros por hora, causando la destrucción de alrededor de 8.000 viviendas y afectando a más de 40 pequeñas localidades agrícolas en la región.

Las autoridades están investigando la posible formación de una explosión atmosférica y no descartan completamente la ocurrencia de un tornado, cuyas consecuencias se han sentido en 25.123 personas en Rio Grande do Sul y han afectado a 39 municipios.

La tormenta también impactó a 29 establecimientos educativos, tres centros de salud, cuatro dependencias públicas y 19 comercios, según el balance presentado por la Agencia Noticias Argentinas.

Epicentro en Tupanciretá

Tupanciretá, una localidad de unos 20.000 habitantes, fue el epicentro de los daños más severos, con cerca de 8.000 viviendas destruidas. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha movilizado recursos y equipos federales para brindar asistencia a la población y apoyar la recuperación de las áreas afectadas.

El Gobierno federal ha declarado el estado de calamidad pública en Tupanciretá y ha aprobado un primer plan de asistencia humanitaria que incluye alimentos, productos de higiene, colchones y equipos para dormitorios, así como vehículos y combustible para distribuir ayuda.

El ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, visitó las zonas impactadas y anunció una colaboración con las autoridades municipales y estatales para evaluar los daños y organizar la reconstrucción.

La Defensa Civil ha desplegado técnicos para evaluar el estado de viviendas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras utilizando imágenes de drones y estudios en el terreno.

Además, se han movilizado efectivos del Ejército y equipos de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud para reforzar la asistencia sanitaria.