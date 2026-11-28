LONDRES (AP) — Una organización benéfica formada por la familia de un veterano británico de la Segunda Guerra Mundial, que logró recaudar decenas de millones de libras al caminar por su jardín durante la pandemia de coronavirus, ha solicitado su disolución. Esto ocurre dos años después de que el organismo regulador del país detectara una conducta financiera indebida "reiterada".

La solicitud para eliminar del registro a la entidad creada en honor al capitán Tom Moore fue presentada el viernes ante Companies House, la agencia ejecutiva del gobierno del Reino Unido que mantiene el registro público de empresas, incluidas las organizaciones benéficas.

Moore, quien falleció en 2021 a los 100 años, recaudó casi 39 millones de libras (49 millones de dólares) con sus caminatas diarias, inspirando a millones de personas en el Reino Unido que seguían sus hazañas a través de actualizaciones televisivas diarias durante las primeras semanas de la pandemia. Todo el dinero recaudado fue donado al Servicio Nacional de Salud británico.

En reconocimiento a sus esfuerzos benéficos, Moore fue nombrado caballero por la reina Isabel II en julio de 2020 durante una ceremonia al aire libre en el Castillo de Windsor.

Después del éxito de su recaudación de fondos, su familia estableció la Fundación Captain Tom para continuar con sus iniciativas. Sin embargo, la organización pronto enfrentó controversias, y el regulador británico de organizaciones benéficas concluyó en noviembre de 2024 que la hija de Moore y su yerno se beneficiaron personalmente de la entidad.

La Comisión de Caridad para Inglaterra y Gales criticó a la familia en un informe contundente, determinando que obtuvieron casi 1,5 millones de libras (1,9 millones de dólares) a través de actividades vinculadas a la organización, incluyendo un contrato editorial y un pago de 18.000 libras por asistir a una ceremonia de premios.

Además, se prohibió a la hija de Moore, Hannah Ingram-Moore, actuar como fideicomisaria de cualquier organización benéfica durante 10 años, mientras que su esposo, Colin, recibió una prohibición de ocho años.

Los millones recaudados por el fallecido sir Tom y donados a NHS Charities Together antes de la creación de la fundación no formaron parte de la investigación de la comisión.

La organización benéfica ahora es conocida como Fundación 1189808, tras haber eliminado el nombre de Moore a petición de su familia el año pasado.