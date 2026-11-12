Un zafiro de los Románov se subasta por 4,9 millones de dólares en Ginebra
Un zafiro de 198 quilates, que perteneció a la familia imperial rusa, fue subastado en Ginebra por 4,9 millones de dólares. Se esperaba que alcanzara entre 850.000 y 1,7 millones de francos.
FOTO: Brazalete de zafiro de los Románov alcanza 4,9 millones de dólares en una subasta en Ginebra
GINEBRA (AP) — Un zafiro que perteneció a los Románov, de casi 198 quilates y montado en una pulsera cubierta de diamantes, se vendió en subasta por más de 4,1 millones de francos suizos (4,9 millones de dólares), muy por encima del rango de precios previsto, informó Sotheby\u2019s.
El zafiro en forma de cojín, atribuido a propiedad de la familia imperial rusa, fue presentado como una piedra muy rara y se esperaba que alcanzara entre 850.000 y 1,7 millones de francos (entre uno y dos millones de dólares) en la subasta celebrada en Ginebra el miércoles por la noche.
El comprador, un coleccionista privado, no fue identificado.
El zafiro de Ceilán, de 197,80 quilates y que procedía probablemente del Imperio mogol en el sur de Asia, llegó a formar parte de las joyas imperiales de Rusia en el siglo XIX y es una de las gemas más importantes que se conservan de la corte rusa.
La emperatriz viuda María Fiódorovna, madre del zar Nicolás II, lució el zafiro en el Baile del Palacio de Invierno de 1903, "ampliamente considerado el último gran espectáculo de la Rusia imperial e inmortalizado en algunas de las imágenes más icónicas de la corte Románov", señaló la casa de subastas.
Sotheby\u2019s indicó que, tras la Revolución rusa, el zafiro quedó registrado en el inventario antes de pasar a formar parte de las ventas de dispersión de los tesoros imperiales organizadas por el gobierno soviético.
Lectura rápida
¿Qué se subastó?
Un zafiro de casi 198 quilates perteneciente a los Románov.
¿Cuánto se vendió?
Se vendió por más de 4,1 millones de francos suizos (4,9 millones de dólares).
¿Dónde tuvo lugar la subasta?
En Ginebra, Suiza.
¿Quién compró el zafiro?
Un coleccionista privado, cuya identidad no fue revelada.
¿Cuál es la historia del zafiro?
Formó parte de las joyas imperiales rusas y fue usado por María Fiódorovna en 1903.
[Fuente: AP]