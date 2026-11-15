Un superpetrolero con más de dos millones de barriles se hunde en el golfo Pérsico tras chocar con minas

FOTO: Imagen de un petrolero incendiándose en el Golfo Pérsico.

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- Un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo se hundió en el golfo Pérsico después de chocar contra minas navales, según informó este domingo la Guardia Revolucionaria de Irán.

La fuerza militar iraní aseguró que dos petroleros sufrieron fuertes explosiones mientras navegaban por una ruta meridional del estrecho de Ormuz que Teherán considera no autorizada.

De acuerdo con el comunicado, ambos buques habían apagado sus sistemas de identificación y posicionamiento para atravesar la zona y se incendiaron después de impactar contra las minas.

Uno de ellos, identificado únicamente como un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles, terminó hundiéndose en el sur del golfo Pérsico.

Las autoridades iraníes advirtieron a los pescadores y a otras embarcaciones que navegan por la región sobre el riesgo de chocar con los restos del buque.

Hasta el momento no se difundieron la identidad ni la bandera de los petroleros. Tampoco se informó si hubo muertos o heridos ni cuál es la situación de sus tripulantes.

La versión iraní sobre las circunstancias del hundimiento no pudo ser verificada de manera independiente.

La organización británica Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) había informado previamente sobre un ataque contra un petrolero cerca de Khasab, en Omán.

El organismo señaló que recibió un reporte de las autoridades marítimas de la India sobre una embarcación atacada mientras navegaba hacia el este por el golfo Pérsico, antes de ingresar al estrecho de Ormuz.

Sin embargo, UKMTO no identificó a los responsables ni confirmó si ese episodio estaba relacionado con los incidentes comunicados por Irán.

Teherán había reportado el sábado al menos cinco siniestros con embarcaciones en la zona. La Agencia Noticias Argentinas informó ayer que tres petroleros sufrieron incendios tras chocar contra minas navales, aunque todavía no se conocía el hundimiento.

Irán mantiene restringido el tránsito por Ormuz desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, mientras Estados Unidos sostiene un cerco naval sobre los puertos iraníes.

Según datos de la Organización Marítima Internacional, desde el inicio del conflicto y hasta el 11 de noviembre se confirmaron 134 incidentes marítimos en el estrecho y otras aguas de Medio Oriente.

El paso conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.