FOTO: El sismo se registró en la zona central de Perú.

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Este viernes por la noche, un terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter afectó la región de Junín, en el centro de Perú, según reportes del Instituto Geofísico del país (IGP). El sismo se sintió en varias ciudades del país, así como también en Ecuador.

El epicentro se localizó a 129 kilómetros de profundidad, aproximadamente a 300 kilómetros al este de Lima, la capital peruana. El IGP indicó que la intensidad del sismo fue de V en Junín, según la escala que mide la percepción del movimiento por parte de la población.

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se comunicó que, hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales. Sin embargo, la población experimentó el temblor entre moderado y fuerte, y el movimiento sísmico fue percibido en siete regiones adicionales: Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco y Callao.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, el Indeci recomendó a la ciudadanía mantener la calma, preparar una mochila de emergencia y identificar las zonas seguras, tanto internas como externas.

Cabe recordar que en julio de este año, un sismo de magnitud 5.1 había dejado cinco muertos, 71 heridos y 2.764 damnificados en el departamento de Junín, según el mismo organismo.