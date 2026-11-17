Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Un especialista forense ha presentado hallazgos que, según su opinión, sugieren que el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia, lo que contradice el dictamen de la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York que determinó que el desacreditado financista murió por suicidio.

Michael Freeman, académico y consultor en epidemiología de medicina forense, se unió a Anders Eriksson, patólogo forense y profesor de medicina forense en la Universidad de Umeå en Suecia, e Itiel Dror, neurocientífico cognitivo e investigador, como parte de su investigación sobre la muerte de Epstein. En su estudio, presentado el lunes, sostiene que no hay evidencia que respalde la teoría del ahorcamiento.

Tras revisar el expediente completo de la autopsia y realizar una reconstrucción utilizando fotografías, los investigadores afirman que las lesiones de Epstein son compatibles con una agresión y una lucha, sugiriendo que fue asesinado. En la presentación realizada en Middle Temple, una sociedad jurídica de Londres, se afirmó que "las marcas de ligadura son totalmente compatibles con un estrangulamiento homicida por la espalda, muy probablemente utilizando una ligadura de tela estrecha anudada".

En un comunicado enviado a CNN, la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York reafirmó que "mantiene su determinación" de que Epstein murió por suicidio, señalando que se ahorcó.

El médico forense que realizó la autopsia había declarado previamente ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DoJ) que las lesiones de Epstein eran más compatibles con un suicidio por ahorcamiento que con un homicidio por estrangulamiento. Además, indicó que no había pruebas de heridas defensivas como las que suelen observarse en las víctimas de estrangulamiento.

El cuerpo de Epstein fue encontrado colgado en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto de 2019. No se tomaron fotografías de Epstein colgado en su celda ni de su cuerpo en el lugar de los hechos, según los informes.

Epstein había estado bajo vigilancia por riesgo de suicidio en las semanas previas a su muerte, pero dicha vigilancia fue retirada el 24 de julio, semanas antes de su fallecimiento.

Tras la determinación inicial realizada una semana después de la muerte del delincuente sexual convicto, los abogados de Epstein expresaron su insatisfacción con las conclusiones e instaron a que se realizara un mayor escrutinio de la cárcel.

Tanto el FBI como el inspector general del Departamento de Justicia investigaron las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein, publicando millones de documentos relacionados con el caso que arrojaron nueva luz sobre sus últimas horas, aunque no lograron disipar las teorías conspirativas sobre la naturaleza de su muerte.

Las cámaras de seguridad cercanas a la celda de Epstein no registraron nada esa noche debido a un problema de larga data con las cámaras de la instalación, según un informe del Departamento de Justicia de 2023.

En 2019, Epstein fue acusado de operar una red de tráfico sexual en la que abusó sexualmente de decenas de menores de edad. Se le acusó de dirigir esta red entre 2002 y 2005, supuestamente pagando cientos de dólares en efectivo a niñas de tan solo 14 años para que mantuvieran relaciones sexuales con él en su residencia del Upper East Side y en su propiedad de Palm Beach.