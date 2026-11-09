Un ataque en Cracovia deja seis muertos y 15 heridos: el agresor fallece en el hospital
Un joven de 24 años, autor de un tiroteo en una plaza de Cracovia, ha muerto tras ser herido por la policía. La tragedia dejó seis muertos y 15 heridos, incluyendo varios extranjeros.
FOTO: El hombre que mató a tiros a 6 personas en una plaza polaca ha muerto en el hospital
CRACOVIA, Polonia (AP) — Un hombre de 24 años con ideología de extrema derecha que disparó en una plaza de Cracovia el sábado, causando la muerte de seis personas e hiriendo a 15 más, falleció en el hospital el lunes, según informaron las autoridades.
El agresor, que portaba vestimenta de estilo militar y un chaleco antibalas, llegó a la plaza principal del casco antiguo de Cracovia y comenzó a disparar. Este lugar es un punto turístico destacado en la segunda ciudad más grande de Polonia, y entre las víctimas se encontraban varios extranjeros.
La policía comunicó que el atacante continuó disparando incluso tras ser herido por los agentes. Desde el momento del ataque, el hombre había estado en estado crítico en el centro médico.
Además, las autoridades encontraron en la vivienda familiar del atacante, ubicada en Ostrowiec Swietokrzyski, a unos 150 kilómetros al noreste de Cracovia, los cuerpos de su hermana, madre y padre, quienes probablemente también murieron a causa de heridas de bala.
La noche del domingo, dolientes colocaron velas y flores en la plaza de Cracovia, que se convirtió en un lugar de luto tras el trágico evento. Un residente local, Maciej Sikorski, compartió: "Vengo aquí para no quedar atrapado en una espiral de miedo y ansiedad. En una situación como esta, es demasiado fácil dejar de vivir — empezar a tener miedo en su lugar y simplemente vegetar. Eso es algo que de verdad quiero evitar".
Los fiscales anunciaron el inicio de una investigación por asesinato y el intento de asesinato de múltiples personas, incluidos los agentes de policía, calificando el acto como un "delito terrorista".
Entre las víctimas fatales se encontraban cuatro mujeres y dos hombres; tres de las mujeres y uno de los hombres eran de Polonia, mientras que un hombre del Reino Unido y una mujer de Austria también estaban entre los fallecidos.
Los dos policías que lograron detener al atacante, en acciones que fueron consideradas heroicas, permanecen hospitalizados, aunque ambos estaban conscientes el domingo por la tarde. Entre los heridos hay cinco extranjeros, provenientes de Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Cracovia?
Un hombre de 24 años abrió fuego en una plaza, matando a seis personas e hiriendo a 15.
¿Quién fue el atacante?
El agresor era un joven con ideología de extrema derecha que murió en el hospital tras ser herido por la policía.
¿Cuándo sucedió el ataque?
El tiroteo ocurrió el sábado, y el agresor falleció el lunes en el hospital.
¿Dónde tuvo lugar el ataque?
El incidente se produjo en una plaza principal del casco antiguo de Cracovia, un importante centro turístico.
¿Por qué se investiga como terrorismo?
Las autoridades consideran que el acto constituye un delito terrorista, dado el número de víctimas y la naturaleza del ataque.
[Fuente: AP]