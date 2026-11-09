Un ataque en Cracovia deja seis muertos y 15 heridos: el agresor fallece en el hospital

FOTO: El hombre que mató a tiros a 6 personas en una plaza polaca ha muerto en el hospital

CRACOVIA, Polonia (AP) — Un hombre de 24 años con ideología de extrema derecha que disparó en una plaza de Cracovia el sábado, causando la muerte de seis personas e hiriendo a 15 más, falleció en el hospital el lunes, según informaron las autoridades.

El agresor, que portaba vestimenta de estilo militar y un chaleco antibalas, llegó a la plaza principal del casco antiguo de Cracovia y comenzó a disparar. Este lugar es un punto turístico destacado en la segunda ciudad más grande de Polonia, y entre las víctimas se encontraban varios extranjeros.

La policía comunicó que el atacante continuó disparando incluso tras ser herido por los agentes. Desde el momento del ataque, el hombre había estado en estado crítico en el centro médico.

Además, las autoridades encontraron en la vivienda familiar del atacante, ubicada en Ostrowiec Swietokrzyski, a unos 150 kilómetros al noreste de Cracovia, los cuerpos de su hermana, madre y padre, quienes probablemente también murieron a causa de heridas de bala.

La noche del domingo, dolientes colocaron velas y flores en la plaza de Cracovia, que se convirtió en un lugar de luto tras el trágico evento. Un residente local, Maciej Sikorski, compartió: "Vengo aquí para no quedar atrapado en una espiral de miedo y ansiedad. En una situación como esta, es demasiado fácil dejar de vivir — empezar a tener miedo en su lugar y simplemente vegetar. Eso es algo que de verdad quiero evitar".

Los fiscales anunciaron el inicio de una investigación por asesinato y el intento de asesinato de múltiples personas, incluidos los agentes de policía, calificando el acto como un "delito terrorista".

Entre las víctimas fatales se encontraban cuatro mujeres y dos hombres; tres de las mujeres y uno de los hombres eran de Polonia, mientras que un hombre del Reino Unido y una mujer de Austria también estaban entre los fallecidos.

Los dos policías que lograron detener al atacante, en acciones que fueron consideradas heroicas, permanecen hospitalizados, aunque ambos estaban conscientes el domingo por la tarde. Entre los heridos hay cinco extranjeros, provenientes de Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria.